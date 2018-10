Ascoli Piceno, nuova camminata nella Giornata nazionale del trekking urbano

Nuovo appuntamento ad Ascoli Piceno, in occasione della Giornata nazionale del trekking urbano, con l’iniziativa “Sport senza età”.

Mercoledì 31 ottobre, infatti, alle 21 con partenza da Via Oristano è in programma una nuova iniziativa di promozione della salute realizzata dall’U.S. Acli Marche col sostegno di Asur Marche e Fondazione Carisap. Il percorso della serata è di circa un’ora di cammino ed è aperto a cittadini di ogni età, anche a chi non è particolarmente allenato.

“Il trekking urbano – dicono i promotori dell’iniziativa – ben si abbina al nostro progetto in quanto è una forma di sport dolce, è adatto a tutte le età ed a tutte le stagioni. Gli itinerari che proponiamo sono differenziati per lunghezza e per difficoltà in modo da poter coinvolgere persone poco allenate o anche chi partecipa di frequente alle nostre manifestazioni”.

Per informazioni sull’iniziativa, a cui si può partecipare gratuitamente si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, le pagine facebook Unione Sportiva Acli Marche o Salute in cammino oppure chiamare il numero 3442229927.





