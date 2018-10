Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 31 Ottobre

Ascoli

Giornata all'insegna della generale stabilità con nubi sparse alternate a qualche schiarita nelle ore diurne e nuvolosità man mano in aumento dalla sera. Cieli nuvolosi poi nella notte ma sempre senza fenomeni. Temperature comprese tra +9°C e +18°C.

Marche

Ampi spazi di sereno specie sulle coste al mattino, mentre al pomeriggio la nuvolosità inizierà ad aumentare ma comunque con tempo asciutto. Cieli irregolarmente nuvolosi in serata mentre in nottata sono attese locali piogge o pioviggini sugli Appennini.

Nazionale

Maltempo fin dal mattino al Nord Italia, con acquazzoni, temporali e neve fino a 1200-1400 metri specie su Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Fenomeni in progressiva estensione verso Lombardia ed Emilia dal pomeriggio, precipitazioni diffuse in nottata. Condizioni di tempo stabile sulle regioni centrali nelle ore diurne con addensamenti sparsi alternati ad ampi spazi di sereno. Peggiora in serata ad iniziare dal Tirreno con piogge e pioviggini sparse, tempo instabile in nottata su tutte le zone. Giornata all'insegna del tempo instabile al Sud con piogge ad iniziare dalla Sicilia in estensione al pomeriggio anche a Sardegna, Calabria e Campania. Precipitazioni diffuse in serata e in nottata con temporali anche intensi sulle Isole Maggiori.

