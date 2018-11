Marche, Anas: lavori nelle gallerie ''Bartolomeo'' e ''Compo d'Olmo''

A partire da lunedì 5 novembre saranno eseguiti lavori di adeguamento degli impianti delle gallerie ‘Bartolomeo’ e ‘Campo d’Olmo’ sulla strada statale 76 ‘della Val d’Esino’, tra il km 14,450 e il km 17,200, nel territorio comunale di Fabriano, in provincia di Ancona.



Fino al 21 dicembre, esclusi i giorni festivi, secondo l’avanzamento degli interventi, il traffico sarà deviato nella carreggiata libera dai lavori. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.