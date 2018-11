Ascoli Piceno: arriva ''Etsy Made in Italy'', il pop up market dell’handmade

Per tutti quelli che si troveranno ad Ascoli Piceno nel primo week end del mese di Dicembre, alla ricerca di prodotti originali da donare ai propri cari, Etsy Made in Italy, il pop up market dell’handmade e del vintage, offrirà l’opportunità di acquistare regali unici e speciali. L’evento è stato organizzato dalla comunità di venditori Etsy riunita nel team promosso dall’associazione culturale Lost in Piceno, che ha scelto la cornice del chiostro di San Francesco per ospitare artisti e artigiani selezionati su tutto il territorio locale e non solo. Il Pop-up market aprirà domenica 2 dicembre dalle 10 fino alle 20. I partecipanti all’evento, non avranno solo l’opportunità di toccare con mano la qualità dei prodotti, che per tutto il resto dell’anno sono acquistabili esclusivamente sulla piattaforma Etsy.com, ma potranno assistere alla loro realizzazione, partecipare a workshop, e molto altro ancora.



Etsy Made in Italy è un evento che si svolgerà in contemporanea in 14 città italiane, coinvolgendo più di 200 artigiani e creativi su tutto il territorio nazionale e sarà ospitato per la prima volta nelle Marche proprio ad Ascoli. “Il bellissimo chiostro di San Francesco sarà la cornice per l’unico Etsy Market delle Marche, con artigiani provenienti da tutta la regione e tanti ascolani. Siamo fiere di portare questo evento nazionale nella nostra città, sperando che diventi un appuntamento fisso” afferma Claudia Capriotti – Toffoletta Amigurumi su Etsy- Capitano del team di Etsy Made in Italy di Ascoli e socia di Lost in Piceno.