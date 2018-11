Grottammare, ottimi riscontri per incontro Eurotecna su tema “Sicurezza e Salute sul Lavoro”

Interesse e partecipazione all’evento organizzato dalla società di consulenza Eurotecna e dall’Ente di Certificazione TUV Nord sul tema della "Sicurezza e Salute sul Lavoro", con particolare riferimento alla nuova norma UNI EN ISO 45001:2018, primo standard mondiale sui Sistemi di Gestione della Sicurezza.

L’incontro si è tenuto Mercoledì 31 Ottobre presso la Sala Consiliare del Comune di Grottammare, che ha patrocinato l’evento insieme al Comune di Ripatransone. Sono state oltre 30 le aziende di vari settori, provenienti da Marche, Abruzzo e Umbria, che hanno condiviso quest’occasione di crescita e formazione.

I relatori, l’Ing. Nicola De Angelis di Eurotecna e il Dott. Aniello Meo di TUV Nord, hanno illustrato i requisiti, le peculiarità e i vantaggi che il nuovo standard ISO 45001 può stimolare e suggerire a qualsiasi organizzazione lavorativa.

Quest’incontro rientra tra le iniziative gratuite di comunicazione e formazione che Eurotecna sta organizzando sul nostro territorio per festeggiare i suoi primi 25 anni di attività. Dal 1993, infatti, Eurotecna rappresenta un punto di riferimento e di eccellenza nelle tematiche della Qualità, della Sicurezza e dell’Ambiente, vantando fra i propri clienti le maggiori organizzazioni della nostra provincia, sia pubbliche che private.

Eurotecna si trova in Via Ischia, 278 a Grottammare. Per info 0735593552, visita il sito www.eurotecna.it oppure clicca https://www.facebook.com/Eurotecna per visitare la pagina Facebook ufficiale.