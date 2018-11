Precedenti Ascoli-Padova, ultime due sfide al “Del Duca” favorevoli ai biancoscudati

Ascoli e Padova torneranno a sfidarsi dopo oltre 5 anni allo stadio "Del Duca" nel match in programma Sabato 10 Novembre alle ore 15 per la dodicesima giornata d'andata del campionato di Serie B. I precedenti parlano di sette partite giocate nelle Marche: non è mai uscito il pareggio, con quattro vittorie dei padroni di casa (l'ultima per 1-0 il 4 Dicembre 2010 con gol di Cristiano) e tre degli ospiti. Nel Gennaio del 2012 i veneti si imposero 2-0 grazie ai gol di Lazarevic e Cutolo, negativo per il Picchio anche l'ultimo precedente nell'impianto piceno datato 22 Aprile 2013 (stagione in cui i bianconeri retrocessero amaramente in Serie C). Ecco tabellino ed highlights di quel match e le interviste a fine gara ai protagonisti realizzate da Picenotime.it.

ASCOLI-PADOVA 0-1 (22 Aprile 2013)

ASCOLI (3-5-2): Maurantonio, Prestia, Vasco Faisca, Ricci (86' Giovannini), Scalise (82' Conocchioli), Morosini, Loviso, Colomba (72' Feczesin), Pasqualini, Soncin, Zaza. A disposizione: Gomis, Legittimo, Russo, Capece. Allenatore: Silva

PADOVA (3-5-2): Silvestri, Cionek (46' Cuffa), Dellafiore, Trevisan, Rispoli, Iori, Ze' Eduardo, Jelenic, Viviani (64' De Vitis), Bonazzoli, Raimondi (79' Vantaggiato). A disposizione: Calderoni, Gallozzi, Galli, Cutolo. Allenatore: Pea

Arbitro: Di Paolo di Avezzano

Reti: 33' Ze Eduardo (P)









© Riproduzione riservata