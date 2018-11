''Sport senza età'': Unione Sportiva Acli Marche coinvolge tanti comuni del Piceno

Il territorio dei comuni di San Benedetto del Tronto, Monteprandone, Acquaviva Picena, Grottammare, Monsampolo del Tronto e Cupra Marittima è stato coinvolto dall’U.S. Acli Marche, Regione Marche ed Asur in un progetto regionale di promozione dell’attività fisica denominato “Sport senza età”. L’iniziativa, cofinanziata dalla Fondazione Carisap, Komen Onlus, e Coop Alleanza 3.0, è stata avviata nella scorsa primavera e prevede camminate di gruppo, lezioni di yoga e corsi di burraco.

“Si tratta – ha detto il vicepresidente regionale dell’U.S. Acli Marche Giulio Lucidi - del rafforzamento, dell’incremento e del potenziamento delle azioni di promozione della salute avviate nel 2013 proprio a San Benedetto del Tronto e che hanno coinvolto anche cittadini di comuni limitrofi come Monteprandone dove un cittadino su 30 partecipa alle nostre iniziative”.

“Si tratta – ha detto Maria Teresa Nespeca in rappresentanza dell’Area Vasta 5 – di una buona prassi di modifica degli stili di vita. Vorrei evidenziare l’importanza all’interno di questo progetto dell’aspetto della socializzazione ma anche del rafforzamento dell’identità dei cittadini mediante una maggiore conoscenza del territorio”.

“La sinergia fra comuni limitrofi – ha detto l’assessore allo sport del Comune di San Benedetto del Tronto Pierluigi Tassotti – permette la riuscita di progetti validi ma che hanno bassi costi”.

“Sin dal 2013 – ha detto il vice sindaco di Monteprandone Sergio Loggi – abbiamo creduto nella proposta dell’U.S. Acli Marche ed ora vogliamo svilupparla ulteriormente visto il positivo riscontro tra i nostri cittadini”.

“C’è una stretta collaborazione – ha detto Maria Grazia Mercatili del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 5 dell’Asur Marche – tra enti pubblici e privati per promuovere progetti importanti come questo sui corretti stili di vita”.

Per informazioni e per sapere come partecipare alle iniziative di “Sport senza età” si possono consultare il sito internet www. usaclimarche.com o la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche.





