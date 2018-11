Ciclocross: Torcianti, Garofoli e Ciabocco sugli scudi a Petrignano di Assisi

Con la pausa dell’Adriatico Cross Tour (che riprenderà il 25 novembre a Corridonia), il ciclocross marchigiano ha partecipato in gran forze all’ottava edizione del Petrignano Cross con undici podi per i bikers delle società aderenti alla Federciclismo Marche che hanno preso parte al tradizionale appuntamento sui prati di Petrignano d’Assisi, in Umbria, nella gara valevole per il circuito Tosco-Umbro.

Di notevole interesse il confronto nella categoria juniores che ha proiettato sul gradino più alto del podio il pluri campione italiano del fuoristrada esordienti-allievi Gabriele Torcianti (Bici Adventure Team) avendo la meglio su Gianmarco Garofoli (Recanati Marinelli Cantarini), protagonista indiscusso della stagione su strada 2018 con 10 corse vinte e i titoli FCI Marche strada e cronometro nella categoria allievi secondo anno.

Il mese di novembre ha segnato il debutto positivo nella stagione ciclocrossistica di Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) che ha colto la seconda vittoria di fila nella gara donne allieve, a podio Giorgia Simoni (Bici Adventure Team – 2°donne junior), Barbara Modesti (Bici Adventure Team – 3°esordienti donne), Pietro Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni – 3°élite), Matteo Gambuti (Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano – 2°under 23) e Lorenzo Pignocchi (Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano – 3°under 23).

Tra i master ottima performance di Emanuele Serrani (Pedale Aguglianese) a segno nella categoria master 2, terzo posto per Moreno Ridolfi (Bici Adventure Team) tra i master 6.





