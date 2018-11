Ascoli: evento di beneficenza ''Una Giornata per Bene'', a sostegno dell’agricoltura sociale

Appuntamento sabato 10 novembre 2018 alla Bottega del Terzo Settore, dalle 9,45 alle 18,40, con ventuno seminari di assaggio e degustazione dedicati all’enogastronomia del Piceno. “Una Giornata per Bene” è il primo evento del ciclo “Piceno&Friends”, il progetto realizzato da Amici per la Gola insieme alla Fondazione Carisap nell’ambito del #masterplanterremoto per il rilancio dell’enogastronomia locale post-sisma.



“Un open day del gusto per assaggiare e imparare qualcosa in più sulla qualità dei prodotti agroalimentari del territorio” – spiega la Presidente di Amici per la Gola, Laura Di Pietrantonio – “perché crediamo nella formazione e nell’informazione come primo strumento di rilancio di un territorio, dove i residenti stessi possano essere ambasciatori di cultura e accoglienza”.

Ventuno seminari di degustazione su vino, birra, olio, cioccolato, tarufo e altro ancora tenuti da docenti e degustatori esperti: Assam, Istituto Alberghiero Buscemi, Copagri Marche, Unionbirrai sono tra i partner più importanti coinvolti in questa giornata.

La partecipazione ai seminari è gratuita (previa prenotazione dal sito www.picenoefriends.it); sarà chiesta ai partecipanti un contributo liberarle e facoltativo per sostenere la creazione di una rete nazionale di ristorazione e agricoltura sociale, un progetto in divenire in collaborazione con Bottega del Terzo Settore.

All’agricoltura sociale è dedicato il convegno di apertura della manifestazione (inizio ore 9,45) con le importanti testimonianze della Regione Marche e di alcuni protagonisti del settore: la Cooperativa Onlus Libera Terra (terreni confiscati alla mafia), la Locanda del Terzo Settore Centimetro Zero, la Fattoria Sociale Insieme con Voi, Laboratorio di Frontiera (laboratorio polivalente per giovani donne vittime di violenza, di tratta, ex detenute).