Padova: presentato Turone, vice di Foscarini: “Abbiamo trovato una squadra volenterosa”

Il Padova, a due giorni dal match con l'Ascoli valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B, ha presentato ufficialmente Alessandro Turone, che sarà il vice del nuovo allenatore Claudio Foscarini.

“Padova è una società importante con una tifoseria importante che da noi si aspetta giustamente risultati importanti. Noi faremo di tutto perché questa squadra raggiunga l’obiettivo della salvezza - ha dichiarato Turone, come riporta il sito ufficiale del club biancoscudato -. Mister Foscarini mi ha chiamato martedì mattina, io ero a Varazze a casa coi miei figli e appena è arrivata la chiamata sono subito partito direzione Padova. Io ho iniziato col mister a Vercelli, io ero già viceallenatore e lui è subentrato a Scazzola ma ci siamo trovati talmente bene sin da subito che quando è andato a Livorno ho rescisso il contratto coi piemontesi e l’ho seguito. Foscarini è una persona genuina e squisita e un allenatore preparato, una persona equilibrata e sincera di quelle difficili da trovare in questo mondo. Inoltre rispetta tutti e giustamente pretende di essere altrettanto rispettato. Io curerò in particolare già da oggi la fase difensiva. Avevo già visto giocare il Padova 3-4 volte e non mi era dispiaciuto solo che ha preso qualche gol di troppo in maniera rocambolesca e ingenua. E’ chiaro che quando c’è il cambio di allenatore, poi, tutti vogliano mettersi in mostra ma ho trovato una squadra disponibile”.









