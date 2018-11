Ascoli Piceno: IIS Mazzocchi-Umberto I, corso in management dello sport

Lo scorso 31 ottobre è stato firmato il protocollo di intesa tra il CONI Regionale Marche - Scuola Regionale dello Sport e l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzocchi-Umberto I. Gli studenti che si iscriveranno il prossimo anno al corso AFM (ex ragioneria) dell'Umberto I, potranno approfondire, a partire dal terzo anno, le tematiche relative all'organizzazione e gestione delle imprese sportive, al marketing dello sport e al diritto sportivo.



L'orientamento in Management dello Sport, sarà infatti realizzato nel triennio finale del corso AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) del plesso Umberto I. L'obiettivo è quello di far acquisire agli studenti competenze specialistiche nel settore economico-sportivo, direttamente spendibili al termine del corso di studi superiore.

Presenti alla firma, oltre al Preside dell'Istituto, Prof. Nazario D'Amato, e al Presidente del CONI Regionale Marche, Sig. Fabio Luna, il delegato provinciale CONI Sig. Armando De Vincentis, e i professori Alessandro Marinelli e Mauro Ficerai.

uno dei settori "economici" più interessanti dal punto di vista delle opportunità di lavoro - dice il Prof. Marinelli, docente di Economia aziendale all'Umberto I - siamo certi, che la continua crescita del business "sportivo", richiederà in futuro professionisti capaci di unire alla passione per lo sport, competenze specialistiche che consentano loro di comprendere le dinamiche economiche del settore e di coglierne le opportunità di sviluppo.