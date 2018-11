Palio dei Comuni, 30esima edizione. Nel Centro Italia è ''febbre da cavallo'' al San Paolo

Amandola, Ascoli Piceno, Assisi, Campofilone, Castelfrentano, Civitanova Marche, Falerone, Fermo, Grottazzolina, Gualdo Tadino, Loreto, Magliano Di Tenna, Massa Fermana, Mogliano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Urano, Montecatini, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria In Matenano, Sant'Elpidio A Mare, Servigliano sono i 27 comuni provenienti da quattro regioni del Centroitalia (Marche, Abruzzo, Umbria e Toscana) che parteciperanno alla XXX edizione del Palio dei Comuni, che si disputerà domenica 18 novembre all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio. In questi campanili del Centroitalia oramai è febbre da cavallo. I comuni e i comitati da settimane organizzano incontri e cene per presentarsi al meglio alla 30° edizione del Palio dei Comuni che si disputerà al San Paolo di Montegiorgio. Per vincere una corsa Gruppo 1 ci vuole un buon cavallo. Per questo molti comitati si sono già mossi per aggiudicarsi il cavallo che ritengono più adatto a questo prestigioso evento sportivo. L’ippodromo San Paolo ha organizzato, come tradizione, per mercoledì 14 novembre un galá in cui verranno abbinati ufficialmente i cavalli ai comuni partecipanti al Palio. Sono stati invitati tutti i comuni e i comitati. Ci saranno interviste, sfilate di moda, spettacoli di danza. Un evento mediatico che andrà in diretta tv nazionale e che vedrà la partecipazione di giornalisti, cronisti ippici. Verrà quindi completato il cartellone iscrivendo accanto al nome di ogni comune il nome del cavallo. E molto probabilmente da mercoledì in poi tutti parleranno di questi cavalli dai nomi strani e curiosi, saranno delle vere e proprie star, come d’altronde si addice a questi cavalli. Sarà l’occasione per una sana rivalità agonistica tra campanili e regioni. La serata inizia alle 18.45 con il ritrovo al San Paolo dei rappresentanti dei comuni, sì analizzerà la rosa dei cavalli disponibili per il Palio e si effettuerà l’estrazione. Alle ore 20:00 inizia la serata mediatica con la diretta nazionale tv. L’affascinante Daniela Gurini condurrà dal palco centrale, mentre il noto volto televisivo del giornalismo ippico Matteo Muccichini interverrà per “raccontarci i primi 30 anni del Palio” e Mauro Galandrini, comunicatore ippico cresciuto a pane e cavalli si occuperà di intervistare sindaci, assessori e rappresentanti dei comitati. Durante la diretta verrà ufficializzato l’abbinamento e a questo punto tutti i comuni conosceranno il nome del cavallo che correrà per i loro colori. Ci saranno intermezzi di sfilate e esibizioni di danza. Alla fine la serata si chiuderà con una apericena presso il ristorante dell’ippodromo.

• Venerdì 16 novembre giornata di corse con “Voglia di Palio”. Il Circuito ippico-benefico delle Stelle e l'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio organizzano per la quinta edizione del “Trofeo Voglia di Palio”, riservato ai Comuni partecipanti, appunto, al Palio dei Comuni 2018, con la partecipazione straordinaria di tre media-partner. La manifestazione è articolata in 4 corse, tre eliminatorie e una finale. Le tre eliminatorie -tutte con la formula a invito e per cavalli anziani- vedranno ognuna al via 10 cavalli e saranno una riservata al Circuito delle Stelle, una a gentlemen ed amazzoni e l'altra ai cosiddetti Alfieri, cioè ai rappresentanti dei Comuni, sindaci, amministratori o cittadini, indicati o eventualmente ingaggiati dai Comuni o abbinati agli stessi.

• Domenica 18 novembre scopriremo il comune che vincerà il Palio dei Comuni “Lanfranco Mattii” 2018. Una giornata che partirà presto, l’ippodromo di Montegiorgio già in mattinata arriveranno gli stands gastronomici e sarà tutto un brulicare. Per i golosi ci sarà cioccolato e per chi ama gli aperitivi, quale che sia l’ora ci sarà (per le prima volta) Spritz & Chips la nuova idea del cocktail bar firmata da Fabio Renzetti e i creativi di Bar.it. Il ristorante dell’Ippodromo (info e prenotazioni tel.:3662137912) sarà indaffarato ad apparecchiare per un sold out annunciato. Il ristorante con veranda panoramica sulla pista ora ha una nuova gestione che si è fatta già apprezzare per la qualità e la ricercatezza delle materie prime e per la squisitezza dei piatti proposti.

La domenica del Palio inizia alle 09:30 con il Gran Galà della Cinofilia. Alle 12:30 ci sarà l’apertura ufficiale della manifestazione, e quindi degli stand. Ci sarà la presentazione della XXX edizione del Palio dei Comuni, la benedizione, esibizione della banda musicale di Santa Vittoria in Matenano, sfilata di Miss Italia e dei comuni partecipanti al Palio e l’esibizione degli sbandieratori della Cavalcata dell’Assunta di Fermo. La giornata ospiterà 9 corse e tutte di alto livello sportivo. All’interno delle 9 corse sono previste la prima, la seconda e la terza batteria del Palio e la nona sarà la corsa finale del Palio. Alla giornata del Palio ha aderito anche l’Ascoli Calcio, che sarà presente con una sua delegazione ufficiale. Sono previsti dei fantastici spettacoli equestri, sfilate in costume, il carro allegorico di Gualdo Tadino, che porterà anche i suoi tamburini, e parlando di tamburini … ci saranno anche i tamburini di Servigliano. E’ prevista la presenza di autorità e personaggi. Sarà ancora una volta una bellissima festa.





Nella metà degli anni ’60 le Marche vivono il bum economico e con esso prendono piede e si sviluppano anche le corse dei cavalli: su strada, al trotto e al galoppo e si svolgono tra Montegiorgio, Corridonia e jesi.

Sono vere e proprie corse istituzionali tra cavalli che vengono da diversi comuni.

La partecipazione di pubblico è numerosa e appassionata e la “sana” voglia di vincere di allora porta ad una cura sempre maggiore nella scelta del cavallo buono; e la gara e la passione si alimentano a vicenda, costituendo già le attuali basi del Palio dei Comuni. Nel 1969 a Montegiorgio, su iniziativa di privati appassionati di cavalli, viene inaugurato l’Ippodromo San Paolo, che dal 1989 è sede del seguitissimo Palio dei Comuni. Il Palio dei Comuni “Lanfranco Mattii” è uno dei Grandi Premi Nazionali che fanno parte del calendario annuale dell’ippica nazionale. La gara, di corsa al trotto, si svolge su una distanza di 1600 metri e vede correre tre batteria di otto cavalli ciascuna, i cui primi quattro accedono alla finalissima di dodici concorrenti.

La particolarità di questo palio è che ogni cavallo è abbinato ad un Comune, che può ingaggiare direttamente o per sorteggio, il proprio rappresentante in pista.

Il guidatore del cavallo indossa una giubba dei colori del comune che rappresenta e contemporaneamente rappresenta anche il nome e l’orgoglio di appartenenza di tanta cittadinanza, bambini, anziani e famiglie, che ogni anno si mobilitano, o come spettatori o come “attori”, per contribuire a rendere il Palio dei Comuni di Montegiorgio un appuntamento unico nel suo genere.

Il palio si svolge ogni anno nell’ultima domenica di novembre e vede, ad ogni edizione, più di diecimila spettatori in tribuna.

Per tutto il territorio fermano e marchigiano rappresenta un appuntamento importante e di riferimento, in quanto richiama un gran numero di appassionati e di turisti che possono avere l’occasione di scoprire e riscoprire le bellezze storiche e le tradizioni di un territorio che ha ancora molto da offrire: il territorio del fermano.





ALBO D'ORO COMUNI VINCITORI:

- 2017 – Monte Urano (FM)

- 2016 - Magliano di Tenna (FM)

- 2015 - Magliano di Tenna (FM)

- 2014 - Fermo

- 2013 - Fermo

- 2012 - Fermo

- 2011 - Porto Sant'Elpidio (FM)

- 2010 - Montegranaro (FM)

- 2009 - Montegiorgio (FM)

- 2008 - Montegiorgio (FM)

- 2007 - Fermo

- 2006 - Fermo

- 2005 - Fermo

- 2004 - Monte San Giusto (MC)

- 2003 - Montegranaro (FM)

- 2002 - L'Aquila

- 2001 - Montegranaro (FM)

- 2000 - Torano Nuovo (TE)

- 1999 - Civitanova Marche (MC)

- 1998 - Monte Urano (FM)

- 1997 - Monte San Giusto (MC)

- 1996 - Montegranaro (FM)

- 1995 - Monte San Giusto (MC)

- 1994 - Montappone (FM)

- 1993 - Rapagnano (FM)

- 1992 – Porto Sant’Elpidio (FM)

- 1991 - Mogliano (MC)

- 1990 - Assisi (PG)

- 1989 - Magliano di Tenna (FM)





PALMARES PALIO DEI COMUNI

3° MAGLIANO DI TENNA 3 VITTORIE 1989/2015/2016

5° ASSISI 1 VITTORIA 1990

5° MOGLIANO (MC) 1 VITTORIA 1991

4° PORTO SANT’ELPIDIO 2 VITTORIE 1992/2011

5° RAPAGNANO (FM) 1 VITTORIA 1993

5° MONTAPPONE (FM) 1 VITTORIA 1994

3° MONTE SAN GIUSTO 3 VITTORIE 1995/1997/2004

2° MONTEGRANARO (FM) 4 VITTORIE 1996/2001/2003/2010

4° MONTE URANO (FM) 2 VITTORIE 1998/2017

5° CIVITANOVA MARCHE (MC) 1 VITTORIA 1999

5° TORANO NUOVO (TE) 1 VITTORIA 2000

5° L’AQUILA 1 VITTORIA 2002

1° FERMO 6 VITTORIE 2005/2006/2007/2012/2013/2014

4° MONTEGIORGIO (FM) 2 VITTORIE 2008/2009





