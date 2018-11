Palio dei Comuni 2018, al Gran Galà arriva un messaggio del ministro Gian Marco Centinaio

Ieri sera all’ippodromo San Paolo sono stati effettuati gli abbinamenti dei cavalli ai 27 comuni partecipanti alla 30 ° edizione del palio dei Comuni. Il Gran Galà, appuntamento classico del San Paolo, ha dato il via ufficialmente all’edizione 2018.

Sono stati molti i comuni che non hanno voluto mancare l’appuntamento e si è respirata una bella festa. La serata è stata aperta con un bellissimo saggio di danza seguito da un intermezzo moda.

Ma la sorpresa di questa XXX edizione è stato il messaggio del Ministro del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo: Gian Marco Centinaio. Il ministro ha consegnato una lettera al consigliere comunale di Montegranaro Mario Lucentini da leggere proprio all’apertura del Palio.

"L’ippica è uno sport importante di rilevanza storica per il paese e un comparto d’eccellenza volto a valorizzare i luoghi in cui l’ippica nasce e si sviluppa - afferma il Ministro all’inizio della lettera –. La strada del rilancio è passata in questi primi mesi di Governo nel fronteggiare le emergenze non affrontate per anni e in alcuni casi addirittura create da coloro che avevano la responsabilità politica di dare risposte concrete agli ippici. … Abbiamo accelerato le procedure per il pagamento dei premi al traguardo e delle provvidenze agli allevatori …. L’altro obiettivo raggiunto è stato quello di scongiurare il blocco dell’ippica...".

Il ministro inoltre ha approfittato per consigliare una nuova via per gli ippodromi, che in qualche maniera è insita nello spirito del Palio dei Comuni: "Occorrerà trasformare l’evento sportivo dell’ippica in un evento mediatico, in un posto dove le famiglie possono portare i loro bambini a vedere, vivere e conoscere il cavallo, protagonista indiscusso di ogni evento".

Tutti i 27 Comuni partecipanti (Amandola, Ascoli Piceno, Assisi, Campofilone, Castelfrentano, Civitanova Marche, Falerone, Fermo, Grottazzolina, Gualdo Tadino, Loreto, Magliano Di Tenna, Massa Fermana, Mogliano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Urano, Montecatini, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria In Matenano, Sant'Elpidio A Mare, Servigliano) che provengono da 4 regioni del Centro Italia (Marche, Abruzzo, Toscana e Umbria) ora hanno il loro cavallo e il loro guidatore.

Da domani (venerdì 16 novembre)con la corsa benefica “Voglia di Palio” e poi domenica 18 novembre con le tre batterie del Palio, da ognuna delle quali usciranno quattro finalisti per un totale di 12 finalisti (ovvero i primi 4 della prima, i primi 4 della seconda e i primi 4 della terza) che si sfideranno nella finale.





PALIO COMUNI 2018 - BATTERIE UFFICIALI





1^ BATTERIA MONI MAKER

1 Valchiria Op Santa Vittoria in Mat. A. GOCCIADORO

2 Stella Di Azzurra Rapagnano FED. ESPOSITO

3 Unno Del Duomo Porto Sant’Elpidio A. FAROLFI

4 Vittoria Op Castelfrentano M. VECCHIONE

5 Tango Negro Monsampietro Morico R. VECCHIONE

6 Ulena Car Montegranaro P. GUBELLINI

7 Totano Jet Servigliano A. VELLOTTI

8 Tobias Del Ronco Montecatini Terme A. DI NARDO

9 Primavera As Grottazzolina E. BACALINI





2^ BATTERIA DRYADE DES BOIS

1 Pantera del Pino Sant’Elpidio a Mare RENE’ LEGATI

2 Vanesia Ek Gualdo Tadino P. GUBELLINI

3 Ulaz Civitanova Marche G. PACILEO

4 Una Bella Gar Fermo T. DI LORENZO

5 Santiago D’Ete Ripatransone S. MOLLO

6 Scintilla Caf Amandola A. GOCCIADORO

7 Flyer Boshoeve Assisi R. VECCHIONE

8 Tornado Spritz Loreto L. BECCHETTI

9 Vilma Gi Massa Fermana M. MANZONE





3^ BATTERIA PASCIA’ LESTE

1 Visa As Ascoli Piceno F. ESPOSITO

2 Suerte’s Cage Magliano di Tenna A. DI NARDO

3 Venanzo Jet Montegiorgio L. BALDI

4 Peace of Mind Monte Urano A. GOCCIADORO

5 Sugar Rey Campofilone S. MOLLO

6 Ua Huka Montappone RENE’ LEGATI

7 Satanasso Fi Petritoli MZ. CHELI

8 Unique Du Kras Falerone P. GUBELLINI

9 Vamos Op Mogliano T. DE LORENZO





