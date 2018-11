Provincia Ascoli, alla Cartiera Papale ciclo di lezioni sulle grandi rivoluzioni

C’è tempo fino al 20 novembre per iscriversi al corso “Cambiare il Mondo - Le Rivoluzioni contemporanee. Ideali, eventi, miti e illusioni”. L’iniziativa è organizzata dall’Isml (Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione delle Marche) in collaborazione con la Provincia e l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri.

Il corso, che vuole offrire strumenti, percorsi e pratiche didattiche su un tema che ha condizionato e continuerà a condizionare la storia dell'umanità, ossia le rivoluzioni, prevede 10 incontri e un viaggio di formazione a Milano. Le lezioni si terranno sempre il venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 18 nella Sala “Gulino” della Cartiera Papale di Ascoli Piceno. Inoltre, quest’anno, a margine dell’attività formativa, sono anche stati organizzati due incontri con gli autori (Corso Off) alla Libreria Rinascita, rivolti non solo ai corsisti ma a tutta la cittadinanza.

Si comincerà venerdì 23 con il tema “Cos’è la Rivoluzione” a cura di Natascia Mattucci docente dell’Università di Macerata. Si proseguirà venerdì 30 novembre con la conferenza del prof. Ivo Mattozzi dell’Università di Bolzano su “Rivoluzioni, come insegnarle”.

Dopo la pausa a dicembre gli appuntamenti riprenderanno venerdì 11 gennaio con la lezione “La Rivoluzione d’ottobre” tenuta dalla prof. Antonella Salamoni dell’Università della Calabria. Martedì 15 gennaio, alle 17.30, alla Libreria Rinascita CORSO OFF (Letture Rivoluzionarie) “Mio padre la rivoluzione Città distrutte. Sei Biografie infedeli” - incontro con Davide Orecchio. Venerdì 18 gennaio si tornerà alla Cartiera Papale con “La rivoluzione culturale cinese”, intervento del prof. Fabio Massimo Parenti (The Italian International Institute “Lorenzo De’ Medici). Venerdì 1 febbraio sarà la volta del prof. Gino Roncaglia dell’Università della Tuscia che parlerà de “La rivoluzione digitale”.

Il ciclo di conferenze nel mese di febbraio prevede le seguenti date: venerdì 8 febbraio “Arte e Cinema” con il prof. Stefano Papetti e Giuliano De Angelis (ISML – Ascoli Piceno); venerdì 15 febbraio “Il Femminismo” a cura della prof.ssa Fiamma Lussana dell’Università di Sassari; venerdì 22 febbraio “Il ‘68” con la lezione di Paolo Battifora (ILSREC Raimondo Ricci2 – Genova).

Il corso si concluderà a marzo prossimo con tre appuntamenti. Il primo sarà venerdì 1 marzo “Fotografia e Musica” a cura di Marcello Lucadei – Argeo Polloni (ISML – Ascoli Piceno). Il secondo venerdì 8 marzo con la lezione su “Letteratura al femminile” del Prof. Antonio D’Isidoro dell’Università di Macerata. Infine, venerdì 15 marzo, si tornerà alle 17.30 alla Libreria Rinascita per l’incontro con Guido Viale - CORSO OFF (Letture Rivoluzionarie).

Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di frequenza valido per l’acquisizione dei crediti formativi.

Per info ed iscrizione: Segreteria Organizzativa: Biblioteca Provinciale di Storia Contemporanea “Ugo Toria” martedì e giovedì dalle 10 alle 13; mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18. Telefono 0736.252312 Costantino Di Sante (Direttore ISML) cell. 328.0076682 e-mail: biblioteca.ugotoria@gmail.com – info@ascolistoria900.com .





© Riproduzione riservata