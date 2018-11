Eccellenza Marche: Monticelli-Fabriano Cerreto 0-2, aggiornamenti live

Monticelli e Fabriano Cerreto si sfidano allo stadio Comunale "Monterocco" di Ascoli Piceno nel contesto dell'undicesima giornata d'andata del campionato di Eccellenza Marche. Entrambe le squadre nella scorsa stagione militavano in Serie D. Arbitra Kristian Ubaldi della sezione di Fermo.





FORMAZIONI UFFICIALI



Monticelli: 1 Melillo, 2 Aliffi, 3 Tazi, 4 Bellamacina, 5 Fioravanti, 6 Vallorani, 7 Bruni A., 8 Cesca, 9 Mastrojanni, 10 Suwareh, 11 Iziegbe.

A disposizione: 12 Orsini, 13 Mezzetti, 14 Cotroneo, 15 Capriotti M, 16 Bande, 17 Manca, 18 Giantomassi, 19 Bruni R, 20 Setola.

Allenatore Sig. Luigi Zaini

Fabriano Cerreto: 1 Santini, 2 Berrettoni, 3 Bartolini, 4 Gilardi, 5 Borgese, 6 Mariucci, 7 Bordi, 8 Benedetti, 9 Gaggiotti, (25' pt Bartoli) 10 Baldini, 11 Galli.

A disposizione: 12 Rossi, 13 Lucarini, 14 Morazzini, 16 Giuliacci, 17 Pistola, 18 Dauti, 19 Montecchia.

Allenatore Sig. Renzo Tasso





Minuto 0: Monticelli alla ricerca ancora del primo successo in campionato contro il Fabriano Cerreto secondo in classifica e forte dei suoi 21 punti. Mister Zaini deve rinunciare a Gesuè e schiera i suoi con il solito 4-3-3 formato più o meno dagli stessi interpreti che sette giorni fa hanno perso all'ultimo respiro in casa del Montefano. La vera novità è il tridente d'attacco composto da Mastrojanni, da Suwareh e da Iziegbe.

Minuto 5: gara ancora bloccata, ospiti intraprendenti con un colpo di testa di Mariucci da calcio d'angolo che però termina altissimo. Monticelli attento a non concedere troppi spazi e a ripartire con le due frecce Suwareh e Iziegbe.

Minuto 8: goal del Fabriano Cerreto!! Angolo per gli ospiti che, dopo un batti e ribatti in area, riescono a servire in qualche modo Baldini che, in sospetta posizione di fuorigioco, di testa da due passi infila l'incolpevole Melillo.

Minuto 9: goal del Fabriano Cerreto!! Pallone perso a metà campo dal Monticelli che lancia il contropiede ospite finalizzato abilmente da Gaggiotti che, con un pallonetto, rende vana l'uscita dell'estremo difensore biancazzurro.

Minuto 10: gara in salita per il Monticelli che ha staccato la spina e in due minuti ha subito due reti a freddo che adesso stanno compromettendo il match.

Minuto 15: il Monticelli sta provando a rialzare la testa ma lo shock dei due goal presi si fa sentire sulla mente dell'11 di mister Zaini che per il momento non ha mai impegnato Santini.

Minuto 18: tiro dai 25 metri di Bellamacina che però si spegne lentamente sul fondo. E' la prima vera reazione del Monticelli dopo i due goal presi nel giro di tre minuti.

Minuto 21: scontro di gioco fra Aliffi e l'autore del goal Gaggiotti, quest'ultimo ha avuto la peggio e ha richiesto l'ingresso dei sanitari.

Minuto 25: altro tiro da fuori di Bellamacina che trova una respinta non perfetta di Santini, sul pallone ci si fonda Mastrojanni che però scheggia la traversa ma era comunque in posizione irregolare. Intanto gli ospiti sostituiscono Gaggiotti, che non si è ripreso dallo scontro di poco fa, per Bartoli.

Minuto 30: gioca sul velluto il Fabriano Cerreto che forte dei due goal sta cercando di addormentare il match. Le occasione da rete portano solo la firma degli ospiti.

Minuto 36: altra occasione colossale per gli ospiti che fanno girare benissimo la sfera e liberano al tiro Baldini che, solo davanti a Melillo, spara alto.

Minuto 40: bellissimo lancio dalle retrovie per il Fabriano Cerreto che manda in porta Galli abile a difendere il pallone con il corpo e a calciare in porta, respinge bene Melillo.

Minuto 45: duplice fischio del direttore di gara, il Monticelli chiude sotto di due reti il primo tempo. Prima Baldini e poi Gaggiotti hanno fatto male a un Monticelli che ha creato troppo poco. Serve un altro secondo tempo per mantenere viva la speranza della rimonta contro una squadra che ha dimostrato di meritare ampiamente il secondo posto in classifica.





