San Benedetto del Tronto, iniziativa ''Donne in movimento – Camminata antiviolenza''

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma Domenica 25 Novembre, è in programma “Donne in movimento – Camminata antiviolenza”.

Si tratta di una manifestazione di sensibilizzazione su un tema purtroppo sempre più attuale, organizzata da U.S. Acli Marche e Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con On The Road Onlus e Centro commerciale Porto Grande con il patrocinio della Commissione regionale pari opportunità tra uomo e donna.

Il programma dell’iniziativa prevede il raduno dei partecipanti alle ore 9,30 davanti all’ingresso principale del Centro commerciale Porto Grande a Porto d'Ascoli, a seguire una camminata di un’ora circa e poi un momento conviviale presso l’area ristoro.

Per ulteriori informazioni sull’evento, ormai diventato una consuetudine, si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com.





