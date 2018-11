Capitaneria di Porto San Benedetto del Tronto, visita ufficiale dell'Ammiraglio Pettorino

Nella giornata di oggi, Mercoledì 21 Novembre, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, ha effettuato una visita istituzionale alla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto.

L’Ammiraglio Pettorino, accompagnato per l’occasione dal Direttore Marittimo delle Marche, Contrammiraglio Enrico Moretti, è stato ricevuto dal Comandante della Capitaneria di porto, Capitano di Fregata Mauro Colarossi.

Nel corso della visita, il Comandante Generale ha avuto un breve ma proficuo colloquio con il sindaco di San Benedetto del Tronto, Pasqualino Piunti, svoltosi presso l’Autorità Marittima, nel corso del quale è risultato evidente il rapporto di intensa collaborazione in essere tra le due amministrazioni, collaborazione che, consolidatasi nel tempo, ha consentito e consente di affrontare le problematiche e le tematiche portuali in modo costruttivo e sinergico.

Successivamente l’Ammiraglio Pettorino ha avuto modo di intrattenersi con il Personale della Capitaneria di porto. L'Ammiraglio ha espresso parole di sincero apprezzamento e gratitudine per il lavoro quotidianamente svolto dagli uomini e donne della locale Guardia costiera, sottolineando, in particolare, l’importanza di mantenere vivo il legame tra i militari in servizio oggi e coloro che, non più in servizio, hanno tracciato con il loro lavoro e con il loro esempio la rotta da seguire ed esortando, inoltre, tutti i militari a sentirsi sempre più parte viva e protagonista del Corpo, dei suoi valori e delle sue tradizioni.

Infine, l’Ammiraglio non ha mancato di partecipare i presenti dell’unanime apprezzamento riscosso dal Corpo e dal suo personale, sia presso le comunità locali sia presso gli organi istituzionali sovraordinati per la costante dedizione posta in essere nelle attività d’istituto, non ultima quella connessa alla salvaguardia della vita umana in mare.

Al termine della visita, il Comandante della Capitaneria di porto - C.F. Mauro Colarossi – ha espresso la propria soddisfazione per l’immagine estremamente positiva trasmessa dalla Capitaneria di porto, emersa come componente attiva della città.





