Ascoli: Colletta Alimentare 2018, Gruppo Gabrielli pronto per la 22esima edizione

Si rinnova anche quest'anno la partecipazione attiva da parte del Gruppo Gabrielli con gli oltre 135 punti di vendita a marchio Oasi e Tigre dislocati nelle regioni di pertinenza, ovvero Marche Umbria Abruzzo Molise e Lazio, per contribuire alla giornata di solidarietà indetta dal Banco Alimentare.

La 22esima edizione della Giornata della Colletta Alimentare rappresenta un momento per contribuire all'operato della Onlus, di cui il Gruppo Gabrielli è partner dal 2010, ma anche per sensibilizzare i propri clienti verso chi si trova in uno stato di necessità e , nel contempo fare informazione circa la realtà del Banco Alimentare e il suo prezioso operato.





© Riproduzione riservata