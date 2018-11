Ascoli Calcio, protocollo con “Mazzocchi-Umberto I”. Tosti: “Costante supporto a corso management sport”

L'Ascoli Calcio 1898 FC SpA e l'Istituto Scolastico "Mazzocchi-Umberto I" di Ascoli Piceno hanno firmato stamattina un protocollo di intesa che porterà all'avvio di un nuovo corso in management dello sport nel plesso Umberto I.

Gli studenti che si iscriveranno al corso AFM (ex ragioneria) dell'Umberto I, potranno approfondire, a partire dal terzo anno, le tematiche relative all'organizzazione e gestione delle imprese sportive, al marketing dello sport e al diritto sportivo. L'orientamento in management dello sport sarà infatti realizzato nel triennio finale del corso AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) del plesso Umberto I. L'obiettivo è quello di far acquisire agli studenti competenze specialistiche nel settore economico-sportivo, direttamente spendibili al termine del corso di studi superiore.

Presenti alla firma il presidente dell'Ascoli Calcio, Giuliano Tosti, il preside dell'Istituto Mazzocchi-Umberto I, Prof. Nazario D'Amato, i professori Alessandro Marinelli e Mauro Ficerai e la Dott.ssa Susi Galanti, responsabile del marketing dell'Ascoli Calcio.

"Il nuovo corso ad orientamento Management dello Sport - sottolinea il prof. Marinelli - va ad arricchire l'offerta formativa dell'istituto che già conta numerosi indirizzi: nel plesso Umberto I hanno attualmente sede i corsi in amministrazione, finanza e marketing (ex ragionieri) e sistemi informativi aziendali (ex ragionieri programmatori), e i corsi (ex geometri) costruzioni, ambiente e territorio, tecnologie del legno nelle costruzioni e il corso geotecnico. Nel plesso Mazzocchi invece il corso relazioni internazionali per il marketing (commerciale-linguistico) e i corsi in biotecnologie ambientali e biotecnologie sanitarie, oltre all'altra importante novità del prossimo anno, il nuovo corso economico turistico (attualmente in fase di autorizzazione). Continua quindi la costante attività di innovazione che caratterizza da sempre l'IIS Mazzocchi-Umberto I, e che ha l'obiettivo di offrire agli studenti dell'Istituto, oltre che una solida preparazione di base, anche formazioni specialistiche utili a cogliere le più importanti opportunità del futuro".

Entusiasta della partnership il presidente dell'Ascoli Calcio Giuliano Tosti: "E' un grande orgoglio per il nostro club poter rafforzare il legame con il territorio ed essere di supporto a livello di formazione e preparazione al mondo del lavoro. L'Ascoli Calcio è la principale società calcistica delle Marche e non poteva non essere il punto di riferimento di un corso specialistico, a cui il club fornirà contenuti e costante supporto".





© Riproduzione riservata