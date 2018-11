Fiera Internazionale di Varsavia, presente anche la Confcommercio Ascoli

Alla 26^ edizione della Fiera Internazionale del Turismo di Varsavia, in corso di svolgimento dal 22 al 24 novembre al Palazzo della Cultura e della Scienza, l’Italia è il paese protagonista, con uno stand di 400mq per otto regioni: Friuli, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Sardegna.

Nello spazio riservato alla Regione Marche, anche il Piceno, con le sue ricchezze paesaggistiche, culturali e gastronomiche è presente grazie alla Confcommercio della provincia di Ascoli Piceno, rappresentata ai massimi livelli dal presidente provinciale dott. Fausto Calabresi.

"Se consideriamo che il nostro Paese è la seconda meta turistica preferita dai Polacchi - afferma Fausto Calabresi - ci attendiamo riscontri positivi nel 2019 per le nostre aziende turistiche ed il nostro territorio. Come Confcommercio siamo qui proprio per questo."













































