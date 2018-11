Monteprandone, appuntamento con il progetto regionale ''Sport senza età''

Anche il territorio comunale entra nel progetto regionale “Sport senza età”. Domenica 2 dicembre, infatti, nell’ambito delle festività patronali, è in programma l’iniziativa “Alla scoperta del Museo dei codici di San Giacomo della Marca”.



La manifestazione, realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017) e realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Monteprandone, prenderà il via alle ore 9,30 in Piazza dell’Aquila e prevede una camminata nel centro storico aperta a cittadini di ogni età ed una visita guidata alle strutture museali ed alle bellezze architettoniche di Monteprandone.

“Sport senza età” rappresenta una novità nelle iniziative di prevenzione della salute nel territorio regionale e l’U.S. Acli Marche lo sta portando avanti in diversi comuni con una buona partecipazione di cittadini. Le attività, infatti, vengono organizzate ad Ascoli, Monteprandone (proprio a partire dal 2 dicembre), Monsampolo, Cupra Marittima, Grottammare, Acquaviva Picena, Fermo, Porto San Giorgio, Macerata e in vari comuni della Valdaso.

Non si tratta solo di camminate ma anche di percorsi di conoscenza culturale e turistica delle ricchezze del territorio e di attività di socializzazione ed aggregazione. La partecipazione ai vari eventi è gratuita e per iscriversi basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.