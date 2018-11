Trofeo Massetani Biciclette-Adriatico Cross Tour: spettacolo a Corridonia tra pioggia e fango

Corridonia nuovamente alla ribalta con il ciclocross in occasione della sesta edizione del Trofeo Massetani Biciclette valevole come sesta prova dell’Adriatico Cross Tour e campionato provinciale sotto l’egida della Federciclismo Macerata.



Ancora una volta è stata premiata la grande mole di lavoro in ambito organizzativo da parte del Club Ciclistico Corridonia e dell’Asd Nuova Sibillini (in collaborazione con il comitato Acsi Macerata) in una manifestazione che ha accolto 170 partecipanti (da Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria, Calabria, Veneto ed Emilia Romagna) alle prese con la pioggia e il fango che hanno fatto la loro parte sui prati esterni al CorridoMnia Shopping Park nonostante la tipologia di percorso molto veloce e con poche contropendenze. Nutrita anche la pattuglia dei giovanissimi che si sono divertiti su un percorso a loro dedicato nell’evento a carattere promozionale a latere della gara di ciclocross.

Una lunghissima battaglia al vertice ha contraddistinto le batterie riservate agli agonisti con i podi ottenuti da Stefano Masciarelli (Amici Della Bici Junior), Matteo Tullio (Pedale Teate) e Gabriele Corderi (Punto Bici Aprilia) tra i G6 uomini, Myrtò Mangiaterra (Recanati Bike Team), Francesca Sorgi (Amici della Bici Junior) e Giulia Rinaldoni (Polisportiva Morrovallese) tra le G6 donne, Teodoro Torresi (Polisportiva Morrovallese), Paolo Di Donato (Pedale Teate) e Giacomo Donato (Team Mazzei Ciclitalia) tra gli esordienti secondo anno, Martina Parotto (Punto Bici Aprilia), Barbara Modesti (Bici Adventure Team) e Claudia Cimadon (Punto Bici Aprilia) tra le esordienti donne secondo anno, Alessandro Bontempi (Punto Bici Aprilia), Denis Tonushi (Progetto Ciclismo Piceno) e Anthony Silenzi (OP Bike Porto Sant'Elpidio) tra gli allievi uomini, Eleonora Ciabocco (Team Di Federico), Elisa Giunta (Punto Bici Aprilia) e Letizia Medori (Team Di Federico) tra le allieve donne, Edoardo Crocesi (Capobianchi Cicli Moto Sport), Giovanni Schiaroli (Cycling Team Fonte Collina) e Lorenzo Pignotti (Pedale Chiaravallese) tra gli juniores uomini, Nicole D'Agostin (Eurotarget Bianchi Vitasana), Giorgia Simoni (Bici Adventure Team) e Alice Palazzi (Bici Festival) tra le donne open, Ivan Martinelli (D'Amico Utensilnord), Elia Ciabocco (Sangemini MG K Vis) e Alessandro Cataldi (Bikers Rock n’ Road) tra gli open uomini.

In ottima evidenza i rappresentanti delle categorie master con Lorenzo Cionna (Team Cingolani), Nicola Marchetti (Team Cycling Iachini) e Daniele Pallini (Team Go Fast) tra gli élite sport-master 1, Emanuele Serrani (Pedale Aguglianese), Giorgio Rossini (Crazy Bike) e Andrea Pasquarella (Team Co.Bo. Pavoni) tra i master 2-master 3, Emanuele Alessiani (Petritoli Bike), Alberto Laloni (Abitacolo Sport Club) e Massimo Viozzi (New Pupilli Uisp) tra i master 4, Paolo Sorichetti (New Pupilli Uisp), Marco Brusciotti (Villa Rosa Bike) e Luca Michettoni (Vibrata Bike) tra i master 5, Clemente Pedante (Team Cycling Iachini), Rosario Pecci (Abitacolo Sport Club) e Gino D'Ambrosio (Rampiclub Val Vibrata) tra i master 6, Adamo Re (Bike Racing Team) Graziano Malatesta (Team Go Fast) e Pio Tullio (Ciclistica L'Aquila-Angelo Picco) tra i master 7 over, Cinzia Zacconi (New Pupilli Uisp), Roberta Polce (Ciclistica L'Aquila-Angelo Picco) e Patrizia Labardi (Extreme Team) tra le donne master.





CLASSIFICA SOCIETA’

Primato per partecipazione: Polisportiva Morrovallese

Primato miglior punteggio individuale: Punto Bici Aprilia





I CAMPIONI PROVINCIALI CICLOCROSS FCI MACERATA 2018

Esordienti secondo anno: Teodoro Torresi (Polisportiva Morrovallese)

Allievi: Siro Stopponi (Bici Adventure Team)

Juniores: Enrico Natali (Polisportiva Morrovallese)

Under 23: Alessandro Cataldi (Bikers Rock n’ Road)

Master 4: Raniero Cavallini (Team Co.Bo. Pavoni)





I LEADER DELL’ADRIATICO CROSS TOUR DOPO SEI PROVE

G6 uomini: Gabriele Corderi (Punto Bici Aprilia)

G6 donne: Giulia Rinaldoni (Polisportiva Morrovallese)

Esordienti uomini secondo anno: Teodoro Torresi (Polisportiva Morrovallese)

Esordienti donne secondo anno: Martina Parotto (Punto Bici Aprilia)

Allievi: Federico Minori (Punto Bici Aprilia)

Allieve: Erika Viglianti (Team Di Federico)

Juniores: Edoardo Crocesi (Capobianchi Cicli Moto Sport)

Open donne: Alice Palazzi (Bicifestival)

Open uomini: Pietro Pavoni (Team Co.Bo Pavoni)

Elite sport: Lorenzo Cionna (Team Cingolani)

Master 1: Nicola Marchetti (Team Cycling Iachini)

Master 2: Fabrizio Iaconi (Bike Racing Team)

Master 3: Ezio Cameli (Bike Racing Team)

Master 4: Alberto Laloni (Abitacolo Sport Club)

Master 5: Paolo Carta (Foligno Freeride)

Master 6: Luigino D'Ambrosio (Rampiclub Val Vibrata)

Master 7 over: Graziano Malatesta (Team Go Fast)

Master donna: Roberta Polce (Ciclistica L'Aquila-Angelo Picco)





CLASSIFICA SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE

1° Bike Racing Team 44 punti

2° Ciclistica L’Aquila-Angelo Picco 40

3° Bici Adventure Team 35





CLASSIFICA SOCIETA’ GIOVANILI A PARTECIPAZIONE (PREMIO SPECIALE CICLI GROUP MASSETANI)

1° Polisportiva Morrovallese 29

2° Punto Bici Aprilia 29

3° Pedale Teate 27

n.b Polisportiva Morrovallese prima per il maggior numero di prove disputate (6) rispetto alla Punto Bici Aprilia (5)





© Riproduzione riservata