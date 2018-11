Montalto delle Marche, tutto pronto per la prima edizione del Ciclocross del Molino

La Polisportiva Belmontese sta mettendo a punto tutti i dettagli che per il 2 dicembre vedrà il ciclocross come sport di richiamo a Contrada Lago di Montalto delle Marche per la prima edizione del Ciclocross del Molino.

Una manifestazione ciclocrossistica nuova di zecca, sotto l’egida Uisp Ciclismo Marche, frutto di grande lavoro e passione da parte degli organizzatori di Belmonte Piceno in prima fila da oltre 15 anni nel ciclocross e nella mountain bike con i propri atleti e con l’organizzazione di vari eventi agonistici nel territorio piceno.

Tra le colline picene è ubicato il percorso che misura 2000 metri con un dislivello di 25 metri a giro nei pressi di un vecchio mulino ad acqua (denominato Sisto V) che fu anche zecca papale.

Per tutti i partecipanti a disposizione i servizi di lavaggio bici, docce e il pasta party, il pacco gara con prodotti tipici del territorio ed integratori alimentari mentre le premiazioni interessano i primi quattro di ogni categoria, la società col miglior punteggio individuale e col maggior numero di partecipanti.

La quota di iscrizione è di 10 euro (più 2 euro per noleggio chip) mentre è gratuita per gli appartenenti alla categoria giovani. Tra i principali partner che hanno dato l’adesione all’evento Brian’s Bike di Ascoli Piceno, le aziende agricole Terra di Mezzo (Stefano Galli) e Franginella (Marino Geminiani) ed in ambito istituzinale il comune di Montalto delle Marche con in testa il sindaco Raffaele Tassotti e il vice sindaco Graziella Cocci.

-------------------------------------------------------------

Ogni fine anno a Porto Sant’Elpidio, grazie alla Gio.Ca. Communications e al Comitato il Grande Ciclismo a Porto Sant’Elpidio, è tradizione scambiarsi gli auguri di Natale con qualche giorno di anticipo all’insegna della passione delle due ruote e del buon cibo nell’evento di fine stagione “In fuga verso il 2019” aperto ad amici, addetti ai lavori e personaggi noti del mondo del ciclismo: l’appuntamento è presso il Ristorante Il Gambero giovedì 20 dicembre a partire dalle 20:00.

L’ospite della serata è Riccardo Magrini, ex professionista degli anni ottanta e voce tecnica del ciclismo per conto di Eurosport che ebbe un trascorso da direttore sportivo a fianco di Vincenzo Santoni con la Domina Vacanze nella stagione 2004.

Tra aneddoti e ricordi del ciclismo del passato, sarà fatto un bilancio dell’anno 2018 ed anche illustrato il programma degli eventi ciclistici 2019 nella città elpidiense con la Granfondo Città di Porto Sant’Elpidio il 22 aprile e la Granfondo dei due Santuari del Fermano il 22 settembre.





© Riproduzione riservata