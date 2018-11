Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 30 Novembre

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo generalmente stabile con nubi irregolare nel corso della mattinata, addensamenti via via più compatti al pomeriggio e poi anche in serata, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +3°C e +11°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile nel corso delle ore diurne con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino su tutto il territorio; nuvolosità più compatta al pomeriggio, ma sempre con tempo asciutto. Nubi compatte anche in serata con deboli nevicate in Appennino oltre 1700 metri; deboli piogge nella notte sui settori centro settentrionali, quota neve fino a 1500 metri.

Nazionale

Nubi in aumento su tutte le regioni settentrionali con tempo stabile al mattino eccetto deboli nevicate sulle Alpi occidentali. Possibili precipitazioni al pomeriggio sulle regioni nord-occidentali, nevose sulle Alpi a quote medio-basse. Fenomeni in esaurimento in serata. Cieli nuvolosi al mattino su tutte le regioni centrali ma con tempo asciutto, piogge in arrivo tra Toscana, Lazio e Umbria entro la serata, neve in Appennino oltre i 1600 metri di quota. Nubi sparse al mattino al Sud Italia ma con tempo stabile, peggiora in Sardegna durante la seconda parte della giornata con piogge e temporali, isolate precipitazioni possibili anche in Sicilia e Calabria. Temperature stabili o in lieve calo nei valori massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano