Rassegna Teatrale Ascolinscena, appuntamento con ''Quando il gatto non c’è''

Sabato 01 dicembre 2018 al PalaFolli di Ascoli Piceno andrà in scena il primo spettacolo in concorso della XII Edizione della Rassegna Teatrale Ascolinscena. Ospiti della serata gli attori della compagnia Ramaiolo in Scena di Imperia con lo spettacolo “Quando il gatto non c’è” di Johnnie Mortimer e Brian Cooke con traduzione di Enrico Luttman.



Si tratta di una divertente commedia ambientata nella Londra degli anni settanta con protagonista una coppia di mezz’età che da 25 anni trascina una monotona e mediocre vita matrimoniale: lui pigro e taccagno, lei ambiziosa e pungente.

La stanca routine viene smossa dall’arrivo della ricca sorella di lei che chiede ospitalità a seguito di un presunto tradimento del marito. Da questo fatto si sviluppano una serie di divertenti situazioni che culmineranno con la decisione delle due sorelle di concedersi un viaggio a Parigi, lasciando i loro uomini soli per qualche giorno. Naturalmente quando il gatto non c’è… i “topi ballano”.

Battute divertenti, situazioni comiche, personaggi curiosi e soprattutto il ritmo incalzante sono i presupposti per trascorrere una gradevole serata “scacciapensieri”. La compagnia teatrale amatoriale “Ramaiolo in scena” muove i suoi primi passi nel 2011.

Reduce dalla bella esperienza della messa in scena dal 2009 de “La strana coppia” di Neil Simon, nell’ambito del Fondo di Solidarietà Daniele Leone, il gruppo di attori e tecnici che vi ha partecipato ha deciso di convogliare la sempre crescente passione per il teatro, che lo ha animato, in una nuova compagnia teatrale chiamata appunto “Ramaiolo in Scena”.

L’origine del nome riprende uno scambio di battute tra i protagonisti de La Strana Coppia: “Fesso ignorante, questo non è un mestolo, ma un ramaiolo!”. Una battuta piaciuta e ripetuta talmente tante volte che, al momento della creazione della nuova Compagnia, ne è diventata il “marchio”.

La Rassegna Ascolinscena ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno ed è sostenuta da FITA GAT MARCHE e UILT.

Tra gli sponsor privati si ringraziano la Fainplast Compounds srl, da sempre vicina ad iniziative culturali e sportive, e il Supermercato Tigre di Villa Pigna che ha studiato vantaggiosi sconti per tutti gli abbonati di Ascolinscena.

Dopo lo spettacolo, l’Azienda Agricola Biologica TAVIO offrirà una degustazione di vino accompagnata da stuzzichini del Supermercato Tigre di Villa Pigna.

La biglietteria del PalaFolli è aperta tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 9:30 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 19:00. E’ possibile avere informazioni allo 0736-35 22 11 o inviando una mail info@palafolli.it.

Il Cast di “Quanto il Gatto non c’è” – Compagnia Ramaiolo In Scena (Imperia)

Mildred Roper: Serena Alberti

George Roper: Federico Finocchiaro

Ethel Pomfrey: Antonella Micali

Humphrey Pomfrey: Alessandro Manera

Jennifer Frazer: Alessia Mela

Shirley: Paola Luperto

Assistenti di scena: Annalina Brizio, Elisabetta Donatiello

Tecnici audio: Dario Bruzzone, Chiara Merlino

Tecnico luci: Piero Saglietto

Scenografi: Marco Macchiavelli, Cristina Coscia

Costumi: Antonella Micali

Aiuto regia: Alessia Mela

Regia Alessandro Manera