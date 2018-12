Promozione girone B, un grande Atletico Ascoli espugna lo stadio della Civitanovese

L'Atletico Ascoli riscatta immediatamente il passo falso interno contro l'HR Maceratese e va a vincere a Civitanova Marche nell'undicesima giornata di andata del girone B del campionato Promozione. Grande primo tempo dei ragazzi di mister Filippini, che affossano la quotata Civitanovese grazie alle marcature di Iachini al 25' e Mariani al 34'. Quarto successo stagionale per la compagine ascolana che sale in quarta posizione in classifica (a braccetto con l'HR Maceratese) con 16 punti in vista del prossimo match interno contro la Futura 96, arrivata a quota 18 dopo il pari casalingo a reti bianche contro il Montecosaro.

TABELLINO

CIVITANOVESE-ATLETICO ASCOLI 0-2

CIVITANOVESE (4-4-2): Lorenzetti; Filippini, Armellini, Marino, Carafa; Lorite, Linan (51' Afazaz), Ferrari, Jorge (70' Catinari); Garcia (73' Salvati), Ribichini (80' Asier). Allenatore: Da Col

ATLETICO ASCOLI (4-3-3): Albertini; Serafini, Gibbs, Sosi, Fabi Cannella; Iachini, Coccia, Tedeschi; Mariani (85' Di Silvestre), Gassama (80' Tarli), Giovannini (76' De Marco). A disposizione: Lattanzi, Cantalamessa, Petritola, Nicolai, Miniscalco. Allenatore: Filippini

Arbitro: Bottino di Ancona

Reti: 25' Iachini, 34' Mariani











11° TURNO PROMOZIONE GIRONE B: ATLETICO CENTOBUCHI-AURORA TREIA 0-0, CAMERINO-PALMENSE 5-2, CIVITANOVESE-ATLETICO ASCOLI 0-2, FUTURA 96-MONTECOSARO 0-0, HR MACERATESE-SANGIORGESE 1-0, MONTALTO-ATLETICO AZZURRA COLLI 0-3, POTENZA PICENA-CHIESANUOVA 0-0, VALDICHIENTI PONTE-MONTURANO CAMPIGLIONE 2-1





CLASSIFICA

25 VALDICHIENTI PONTE

18 ATLETICO AZZURRA COLLI

18 FUTURA 96

16 ATLETICO ASCOLI

16 HR MACERATESE

15 CIVITANOVESE

15 AURORA TREIA

15 CHIESANUOVA

13 CAMERINO

13 MONTECOSARO

13 MONTALTO

12 ATLETICO CENTOBUCHI

12 MONTURANO CAMPIGLIONE

10 PALMENSE

10 POTENZA PICENA

5 SANGIORGESE





PROSSIMO TURNO: ATLETICO AZZURRA COLLI-CIVITANOVESE, AURORA TREIA-CAMERINO, ATLETICO ASCOLI-FUTURA 96, CHIESANUOVA-ATLETICO CENTOBUCHI, MONTECOSARO-HR MACERATESE, MONTURANO CAMPIGLIONE-MONTALTO, PALMENSE-VALDICHIENTI PONTE, SANGIORGESE-POTENZA PICENA





© Riproduzione riservata