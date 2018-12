Eccellenza Marche: Monticelli-Porto d'Ascoli 0-0, continua mini striscia positiva per gli ascolani

Monticelli e Porto d'Ascoli di fronte allo stadio Comunale "Monterocco" di Ascoli Piceno nella 13esima giornata d'andata del campionato di Eccellenza Marche. Arbitra Leonardo Salvatori della sezione di Macerata. Ascolani saliti a 5 punti dopo il successo per 2-0 sul campo della Biagio Nazzaro, Porto d'Ascoli arrivato a quota 17 grazie alla vittoria interna nell'ultimo turno contro la Pergolese.

TABELLINO

MONTICELLI-PORTO D'ASCOLI 0-0

MONTICELLI: Mellilo, Aliffi, Tazi, Bellamacina (75' A. Bruni), Cotroneo, Mechetti, Vallorani, Cesca, Mastrojanni, Del Giglio (70' Gesuè), Capriotti (83' R. Bruni). A disposizione: Orsini, Fioravanti, Iziegbe, Manca, Sale, R. Bruni, Cocci. Allenatore: Zaini

PORTO D'ASCOLI: Di Nardo, Alighieri (46' Verdesi), Lanzano, Gabrielli, Manoni, Sensi, Leopardi, Rossi, Liberati, Gaeta, Nespeca (50' Valentini). A disposizione: Verissimo, Tassotti, Romagnoli, Schiavi, D'Alò, Gagliardi. Allenatore: Alfonsi

Arbitro: Salvatori di Macerata

CRONACA

PRIMO TEMPO

Minuto 0: il Monticelli vuole bissare il primo successo conquistato sette giorni fa in casa del Biagio Nazzaro. Davanti c'è il Porto D'Ascoli di mister Alfonsi forte dei suoi 17 punti in classifica. Ascolani con il 4-3-3 e con la divisa da trasferta color verde; davanti la sorpresa è Capriotti titolare insieme a Del Giglio e Mastrojanni.

Minuto 5: gara ancora in fase di studio anche se sono gli uomini di mister Zaini ad attaccare con un subito pimpante Del Giglio.

Minuto 10: mancano ancora le vere occasione da goal ma gli ascolani si trovano con continuità nella metà campo ospite.

Minuto 12: azione confusa degli ospiti che comunque vanno al tiro con Nespeca appena al limite dell'area. Nessun problema per Melillo.

Minuto 15: bellissima azione personale di Del Giglio che rientrando dalla destra ha tentato il tiro murato però dalla difesa ospite, sulla respinta ci ha provato anche Vallorani ma la sfera termina alta.

Minuto 20: bellissimo tiro dai 25 metri di Vallorani che colpisce benissimo ma trova anche le mani di Di Nardo. Sul cross successivo stacco di testa di Cotroneo e altra grande parata di Di Nardo.

Minuto 25: si è abbassata nuovamente l'intensità della gara. Poco fa tiro dalla sinistra di Liberati, il pallone termina abbondantemente sopra la traversa della porta difesa da Melillo.

Minuto 30: si alzano le proteste nelle file del Monticelli per un fallo non fischiato ai danni di Capriotti che era appena entrato dentro l'area di rigore ospite dopo aver soffiato il pallone a Alighieri.

Minuto 33: primo giallo del match ai danni di Mechetti che ha tagliato la strada al suo avversario per evitare un contropiede. Subito dopo tiro dai 30 metri di Gaeta che sfiora la traversa.

Minuto 38: occasione da goal per il Porto D'Ascoli. Sbaglia il disimpegno Mechetti che favorisce la conclusione di Liberati che con il destro prova a trafiggere Melillo che però ci mette la mano e salva lo 0-0.

Minuto 39: giallo per Cotroneo reo di aver atterrato nettamente Liberati che è rimasto a terra per qualche secondo.

Minuto 45: concessi sessanta secondi di recupero. Intanto è rimasto a terra Alighieri dopo aver subito un duro colpo in faccia nel tentativo di anticipare un pallonetto di Cesca ai suoi danni.

Minuto 46: finisce qui un primo tempo avaro di emozioni e di goal. Monticelli bene nelle assortite guidate da Del Giglio, dall'altra parte però il Porto D'Ascoli è stato pericoloso in un paio di occasioni con Liberati che ha trovato però sulla sua strada un grandissimo Melillo.

-------------------------------------------

SECONDO TEMPO

Minuto 0: si torna in campo a Monterocco con una novità, non ce l'ha fatta Alighieri in seguito al colpo subito proprio a fine primo tempo. Al suo posto è entrato Verdesi. Intatto il risultato, si riparte dallo 0-0.

Minuto 5: tiro di Verdesi rasoterra appena fuori l'area. Anche se non perfetto Melillo riesce a deviare la sfera, il pallone viene poi allontanato in un secondo momento da Aliffi. Intanto ambulanza in campo per soccorrere Nespeca che nel tentativo di arrivare prima sulla sfera deviata da Melillo ha subito un duro colpo. Mister Alfonsi deve effettuare il secondo cambio, dentro Valentini proprio per Nespeca.

Minuto 10: si è giocato poco in questo secondo tempo, comunque la gara non riesce a salire d'intensità. Il Monticelli avanza a piccoli passi conquistando qualche metro con le rimesse laterali.

Minuto 16: tiro dalla distanza di Cesca sugli sviluppi di un corner. Di Nardo in due tempi blocca la sfera.

Minuto 19: errore di Aliffi che lancia il contropiede ospite. Ci prova due volte Rossi, prima respinge Tezi poi ci pensa Melillo a deviare in corner.

Minuto 25: prova a cambiare le carte in tavola mister Zaini. Fuori Del Giglio che lascia il campo a Gesuè Simone.

Minuto 30: ci sta provando il Monticelli. Poco fa bellissima azione di Capriotti che ha provato a lanciare Mastrojanni, la difesa ospite in qualche modo riesce a sventare la minaccia. Cambia ancora mister Zaini; Bellamacina lascia il campo per Alessio Bruni.

Minuto 35: ci sta provando praticamente da solo Capriotti con la sua velocità e i suoi dribbling.

Minuto 38: fuori probabilmente il migliore in campo, ovvero Capriotti che lascia il posto a Bruni Riccardo.

Minuto 42: giallo per Leopardi nelle file del Porto D'Ascoli che ha dovuto atterrare Bruni Riccardo che era scappato in velocità.

Minuto 45: concessi 4 minuti di recupero. Vige ancora la legge dello 0-0

Minuto 49: triplice fischio del direttore di gara che pone fine al match fra Monticelli e Porto D'Ascoli. Uno 0-0 che non sta stretto a nessuno viste le poche occasione create dalle due compagini. Monticelli che sale comunque a quota 6 punti e dà fiato alla vittoria di sette giorni fa sul campo della Biagio Nazzaro. Prossimo impegno, in trasferta, contro l'Urbania.





13° TURNO ECCELLENZA MARCHE: ATLETICO ALMA-FABRIANO CERRETO 1-3, ATLETICO GALLO-URBANIA 0-0, MARINA-BIAGIO NAZZARO 0-0, MONTICELLI-PORTO D'ASCOLI 0-0, PERGOLESE-PORTO SANT'ELPIDIO 1-0, PORTORECANATI-GROTTAMMARE 1-3, SAN MARCO SERVIGLIANO-MONTEFANO 0-0, SASSOFERRATO GENGA-FORSEMPRONESE 0-1, TOLENTINO-CAMERANO 2-0





CLASSIFICA



28 FABRIANO CERRETO

27 TOLENTINO

25 PORTO SANT'ELPIDIO

21 FORSEMPRONESE

20 URBANIA

19 SASSOFERRATO GENGA

19 SAN MARCO SERVIGLIANO

19 PERGOLESE

18 PORTO D'ASCOLI

16 MONTEFANO

16 MARINA

16 ATLETICO GALLO

15 ATLETICO ALMA

14 CAMERANO

13 GROTTAMMARE

11 BIAGIO NAZZARO

7 PORTORECANATI

6 MONTICELLI





PROSSIMO TURNO: PORTO SANT'ELPIDIO-SAN MARCO SERVIGILIANO, BIAGIO NAZZARO-ATLETICO ALMA, CAMERANO-MARINA, FABRIANO CERRETO-ATLETICO GALLO, FORSEMPRONESE-PERGOLESE, GROTTAMMARE-SASSOFERRATO GENGA, MONTEFANO-TOLENTINO, PORTO D'ASCOLI-PORTORECANATI, URBANIA-MONTICELLI





