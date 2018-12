Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 5 Dicembre

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo stabile con cieli sereni nel corso della mattinata, poco nuvolosi al pomeriggio; nubi in aumento in serata sempre senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +7°C e +14°C.

Marche

Sole prevalente al mattino su gran parte del territorio, nubi sparse lungo la costa; nubi sparse alternate a schiarite nel corso del pomeriggio, mentre la nuvolosità è attesa in aumento nel corso della serata, ma sempre con tempo stabile.

Nazionale

Cieli grigi in pianura Padana con nebbie e nubi basse per gran parte della giornata, maggiori schiarite invece sulle Alpi e lungo le coste della Liguria. Da segnalare tuttavia la possibilità di nevischio al mattino sulle Alpi orientali e pioviggini tra Veneto e Lombardia. Tempo stabile sulle regioni centrali con cieli poco o irregolarmente nuvolosi dal mattino fino a sera. Da segnalare soltanto possibili riduzioni della visibilità per foschie, nebbie o nubi basse in pianura e valli interne. Migliora il tempo al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l' arco della giornata eccetto delle residue precipitazioni al primo mattino sulla zona dello stretto e lungo le coste settentrionali della Sicilia.

Temperature in calo su tutte le regioni.





