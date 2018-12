Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 6 Dicembre

Ascoli Piceno

Tempo generalmente stabile al mattino ma con nuvolosità anche compatta. Deboli piogge attese al pomeriggio in rapido esaurimento già nelle ore serali con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +9°C e +14°C.

Marche

Deboli piogge nel corso della mattinata sulle aree settentrionali, generalmente asciutto altrove; fenomeni più intensi attesi al pomeriggio su tutti i settori specie su quelli interni. Condizioni di tempo stabile nel corso della serata con cieli irregolarmente nuvolosi e tempo asciutto.

Nazionale

Locali precipitazioni al Nord al mattino specie sul Triveneto e sull'Emilia Romagna con neve fino a 1200-1300 metri sulle Alpi, mentre dal pomeriggio il tempo torna ad essere asciutto su tutte le regioni con cieli irregolarmente nuvolosi. Molte nubi anche in serata e in nottata ma senza fenomeni. Condizioni di tempo instabile nelle ore diurne al Centro Italia, con piogge e pioviggini sparse sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico. Fenomeni in esaurimento dalla serata con molte nubi sparse alternate a qualche schiarita. Giornata con qualche pioggia sulle regioni meridionali, ad iniziare dal mattino sulla Sardegna. Precipitazioni al pomeriggio in estensione alla Sicilia, con i fenomeni che insisteranno su quest'ultima fino in nottata. Tempo stabile sulle zone Peninsulari ma con molte nubi.

Temperature minime in aumento mentre le massime sono attese in diminuzione.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata