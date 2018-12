Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 7 Dicembre

Ascoli Piceno

Tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi nel corso delle ore diurne alternati a qualche schiarita; generale aumento della nuvolosità in serata e poi anche nelle ore notturne, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +6°C e +15°C.

Marche

Condizioni di tempo generalmente stabile con nubi sparse alternate ad ampie schiarite al mattino e al pomeriggio su tutti i settori;nuvolosità in aumento in serata sulle aree meridionali, ma con tempo asciutto. Peggioramento in nottata con deboli piogge sui settori centro settentrionali.

Nazionale

Tempo stabile su tutte le regioni settentrionali al mattino con cieli poco o irregolarmente nuvolosi lungo le coste e sui rilievi, più nuvolosi in pianura Padana. Dal pomeriggio deboli piogge in arrivo ad iniziare dalla Liguria ed entro la notte sul Piemonte e Lombardia. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri. Anche al centro Italia avremo condizioni di bel tempo al mattino con cieli poco nuvolosi. Tempo stabile anche al pomeriggio con qualche nube in più in arrivo, possibili precipitazioni in serata o nottata sulla Toscana, Umbria e Lazio. Giornata con bel tempo al sud peninsulare e isole maggiori, sole prevalente dal mattino salvo qualche nube in transito. Da segnalare solo delle residue piogge al mattino sulla Sicilia orientale e in nottata sulla Sardegna e Campania.

Temperature minime in calo mentre le massime sono attese in aumento.





