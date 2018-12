Atletico Ascoli, rivoluzione tra i pali. Saluta Lattanzi, arriva il 30enne Spinelli

Si apre il mercato di riparazione per l'Atletico Ascoli con un'uscita ed un'entrata, entrambe per il ruolo di portiere. Lascia dopo cinque mesi Gaetano Lattanzi ed al suo posto subentra Denis Spinelli, classe 1988, con un importante passato con squadre blasonate di Abruzzo e Marche.

Spinelli cresce calcisticamente nel Tortoreto per poi continuare nel settore giovanile del Pescara. La sua prima esperienza in una prima squadra è stata con la Santegidiese, dove al primo anno vince un campionato di Eccellenza. In terra marchigiana vengono ricordate tre stagioni con la Civitanovese in Eccellenza e in Serie D. Le ultime stagioni hanno visto il calciatore difendere i pali di Tortoreto, Fontanelle, Controguerra e Torrese e in questa prima parte di stagione dell'Atletico Centobuchi.

L'Atletico Calcio Ascoli ringrazia Gaetano Lattanzi per l'impegno e la professionalità dimostrata in questi mesi. Il mercato é appena iniziato, chissà se ci sarà qualche nuovo innesto sotto l'albero di Natale...









