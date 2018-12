Caem-Scarfiotti chiude ufficialmente la stagione e presenta calendario per il 2019

Si è svolta presso il Ristorante Villa Berta la Cena degli Auguri che ha chiuso la stagione organizzativa del CAEM/Scarfiotti con numerosi soci ed alcuni ospiti, tra i quali il Consigliere dell’ASI Pietro Piacquadio.



Il presidente Roberto Carlorosi ha tracciato l’andamento dell’anno appena concluso, con manifestazioni che hanno raccolto molte adesioni di partecipanti, oltre alla Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca che ha visto i club marchigiani compatti ad Ancona ed il lancio del progetto CAEM Young per coinvolgere maggiormente i giovani nell’attività organizzativa e nella partecipazione agli eventi di motorismo storico. Per la stagione a venire il club CAEM, fondato nel 1976 come prima associazione delle Marche e quarto ad essere federato ASI, presenterà una nuova manifestazione riservata alle moto ed iscritta a calendario ASI, che si svolgerà ad inizio maggio a Recanati, dove rievocherà una gara dalle lontane tradizioni.

A livello sportivo gli specialisti del cronometro del club hanno dominato il Campionato Regionale disputato su sei prove. Il podio della categoria “Esperti” ha visto sul gradino più alto l’inossidabile Gian Paolo Paciaroni davanti ad Andrea Carnevali e Pietro Caglini.

Queste le date delle iniziative 2019:

9 febbraio - 13^ 240 minuti sotto le stelle (calendario ASI)

23 febbraio - Assemblea Ordinaria dei Soci

7 aprile - 26° Giro delle Abbazie

5 maggio - 1° Circuito Motociclistico di Recanati (calendario ASI)

19 maggio - 22° Dal bel mare al bel monte

1 giugno - Sessione verifica per Certificato Identità e Targa ASI moto

15-16 giugno - 24° Trofeo Scarfiotti (a calendario ASI)

13 luglio - Sessione verifica per Certificato Identità e Targa ASI auto

31 agosto-1 settembre - 23° Circuito Motociclistico del Chienti e Potenza (calend. ASI)

28-29 settembre - 24^ Due Giorni del Conero

23-24 novembre - 37^ Mostra Scambio Auto e Moto d’Epoca Villa Potenza.





© Riproduzione riservata