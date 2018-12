Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per il fine settimana dell'Immacolata

Ascoli

Tempo instabile con piogge o acquazzoni nelle ore diurne del sabato; fenomeni in esaurimento nel corso della serata. Sole prevalente nella giornata di domenica con un lieve peggioramento in serata quando si attendono deboli piogge. Temperature comprese tra +5°C e +17°C.

Marche

Deboli piogge diffuse nella giornata di sabato su gran parte del territorio, più asciutto lungo la costa centro settentrionale; neve in Appennino oltre i 1400 metri. Tempo asciutto in serata. Domenica all’insegna del tempo stabile con ampie schiarite su tutti i settori sia al mattino sia al pomeriggio; possibili piogge in serata sui settori interni.

Nazionale

Tempo generalmente stabile sulle regioni settentrionali salvo locali acquazzoni al mattino sul Friuli e sul Veneto con neve sulle Alpi fino a 900-1000 metri. Sole prevalente altrove con cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata e poi in nottata. Piogge e acquazzoni al mattino al Centro, con neve sugli Appennini fino a 1500-1600 metri. Tempo in miglioramento al pomeriggio con i fenomeni in esaurimento salvo qualche nevicata ancora sui rilievi, ampie schiarite poi dalla serata. Condizioni di generale instabilità nelle ore diurne al Sud Italia ed in particolare sulle regioni Peninsulari, con acquazzoni anche a carattere di temporale. Qualche pioggia localmente sulla Sicilia. Fenomeni in generale esaurimento dalla sera.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata