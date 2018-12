Giovanili Ascoli, Primavera chiude terza il 2018. Under 17 volano, ok anche la Berretti

Turno di riposo per l’Ascoli Primavera di mister Di Mascio che ha già chiuso il 2018. I baby bianconeri, reduci dal pareggio a reti bianche contro il Frosinone, sono già a lavoro per l’inizio del nuovo anno e hanno assistito all’undicesima giornata del torneo Primavera 2 Girone B da spettatori. L’Ascoli, in virtù dei risultati maturati sui campi di gioco, ha chiuso l’anno al terzo posto in classifica con 19 punti, frutto di 6 vittorie e un pareggio.

GLI ALTRI RISULTATI, GIRONE B

Cosenza vs Lecce: 0-1

Frosinone vs Crotone: 2-1

Benevento vs Perugia: 0-1

Lazio vs Livorno: 0-0

Pescara vs Foggia: 6-0

CLASSIFICA

Lazio 23

Pescara 22

Ascoli 19

Lecce 19

Livorno 17

Frosinone 15

Benevento 13

Crotone 11

Perugia 9

Foggia 6

Cosenza 1







Gli Under 17 di mister Cerasi vincono per 1-0 contro il Frosinone e si issano così al terzo posto in classifica. Il match contro i ciociari poteva aprire spiragli di alta classifica ai baby bianconeri, e così è stato infatti. Il goal vittoria, che porta la firma di uno dei migliori in camp,o ovvero Persiani, catapulta l’Ascoli nelle zone che contano ed è il giusto premio ad una gara giocata a ritmi altissimi da parte dei marchigiani.

GLI ALTRI RISULTATI, GIRONE C

Lecce vs Benevento: 1-3

Roma vs Palermo: 10-0

Perugia vs Cosenza: 3-1

Crotone vs Napoli: 1-1

Salernitana vs Foggia: 1-2

CLASSIFICA

Roma 30

Napoli 19

Benevento 17

Ascoli 17

Perugia 16

Palermo 15

Pescara 14

Frosinone 12

Crotone 11

Cosenza 11

Salernitana 11

Lecce 9

Foggia 7

Continua la striscia di risultati utili da parte della Berretti di mister Naccarella che, in casa contro la Casertana, termina il match con il risultato di 1-1. Al vantaggio ascolano di Coiro, alla mezz’ora del secondo tempo, ha risposto a pochi minuti dal 90 Lucci per gli ospiti. Il goal subito a ridosso della fine lascia l’amaro in bocca, ma la gara e la stagione della Berretti restano più che positive visto anche il secondo posto frutto di 6 vittore e un pareggio.

CLASSIFICA, GIRONE D

Ternana 20

Ascoli 19

Viterbese 17

Paganese 17

Sambenedettese 10

Cavese 10

Potenza 9

Casertana 8

Rieti 8

Juve Stabia 6

Fermana 5





