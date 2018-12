Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 11 Dicembre

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi nel corso della mattinata e poi anche nel pomeriggio; cieli sereni nella serata. Temperature comprese tra +3°C e +10°C.

Marche

Condizioni di tempo generalmente stabile con ampie schiarite su tutto il territorio nel corso delle ore diurne, salvo innocui addensamenti sul settore costiero al mattino. Cieli sereni nel corso della serata su tutto il territorio.

Nazionale

Tempo stabile e generalmente soleggiato al Nord, salvo qualche innocuo addensamento al mattino su Triveneto e Romagna e al pomeriggio sulle Alpi, con isolate nevicate sull'Alto Adige fino a 200-300 metri. Cieli sereni anche in serata e in nottata. Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni centrali, con sole prevalente nelle ore diurne eccetto qualche nube sull'Adriatico. Ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata sia sulle coste che sulle zone interne. Locali piogge al Sud Italia ad iniziare da Molise e Puglia e successivamente sulla Sicilia, tempo asciutto sulle altre zone con ampie schiarite. Cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata e in nottata con residui fenomeni su Sicilia e Puglia.

Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.





