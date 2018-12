Offida, premiati i vincitori della quarta edizione del Festival Nazionale Serpente Aureo

Si è conclusa la quarta edizione del Festival nazionale Serpente Aureo Città di Offida. Lo scorso 8 dicembre, dopo che al Serpente Aureo è andata in scena, come di consueto, un’opera fuori concorso – il monologo “La Cenerentola maritata”, con l'attrice Scilla Sticchi e la regia Francesco Facciolli - sono stati proclamati i vincitori del festival nelle varie categorie.

I premi sono stati consegnati dal Sindaco di Offida Valerio Lucciarini, l’Assessore alla Cultura Isabella Bosano, l’Assessore al Turismo Piero Antimiani, il Presidente della Provincia Sergio Fabiani, il Presidente del Gad’A Piero Petrocchi, il presidente della Uilt Marche Quinto Romagnoli, il drammaturgo Manlio Santanelli, Mauro Filippoli vice presidente della Pro Loco di Offida.





Ecco i vincitori:

-Premio Festival Serpente Aureo Città di Offida 2018 va a

“La strana storia del Dr Jekill e Mr Hyde" della Compagnia Teatro Immagine di Venezia;

-Premio Scenografia alla Compagnia dell’Orso di Vicenza per "Il Bugiardo";

-Premio Migliore Attore protagonista a Sante Latini della Compagnia La bottega de le ombre di Macerata per la sua parte nel “Ladro di razza”;

-Premio Migliore Attrice protagonista a Loredana Paggi della Compagnia Teatrale Al Castello per il suo ruolo in “Sei personaggi in cerca d’autore";

-Premio Migliore Attrice non protagonista a Anna Serena, della Compagnia Giardini dell'arte di Firenze per la sua interpretazione ne "Il Dubbio";

-Premio Migliore Attore non protagonista a Daniele Baron Toaldo, per il suo ruolo ne “La strana storia del dr Jekill e Mr Hyde" della Compagnia Teatro Immagine di Venezia;

-Premio Migliore Caratterista a Paolo Marchetto, della compagnia teatrale Compagnia dell’Orso di Vicenza per la sua parte ne "Il Bugiardo";

-Premio Regia va a Claudio Pesaresi per i “Sei personaggi in cerca d’autore” della compagnia teatrale Al Castello di Perugia;

Premio Gradimento del pubblico "La strana storia del dr Jekyll e Mr Hyde della compagnia Teatro Immagine.







