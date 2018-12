Calcio marchigiano, fissate le date di recupero delle gare rinviate dopo la tragedia di Corinaldo

Il Comitato Regionale delle Marche della Figc ha fissato la data del recupero delle gare di tutti i campionati dilettantistici rinviate nello scorso weekend dopo la tragedia nella discoteca di Corinaldo che ha causato la morte di 6 persone (una donna di 39 anni e 5 ragazzi minorenni). Si giocherà nell'ultimo fine settimana del 2018, dal 29 al 30 Dicembre.





Di seguito la nota del Comunicato Ufficiale n. 85.

"Con riferimento alla giornata di campionato rinviata di cui al CU n. 84 del 08.12.2018, il Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale Marche, nella riunione del

10.12.2018, ha deciso il recupero della stessa nella giornata di domenica 30.12.2018 per i campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria.

Ovviamente restano validi il giorno e gli orari particolari consueti

Il recupero della giornata rinviata relativa al Campionato Juniores Under 19 Regionale è fissato per domenica 23.12.2018 e restano ovviamente validi il giorno e gli orari particolari consueti.

Il recupero della giornata rinviata relativa ai gironi A, B, C del Campionato Under 17 Allievi Regionali e dei gironi B, D del Campionato Under 15 Giovanissimi Regionali è fissato per domenica 23.12.2018 e restano ovviamente validi il giorno e gli orari particolari.

Il recupero della giornata rinviata relativa al girone D del Campionato Under 17 Allievi Regionali e dei Gironi A, D del Campionato Under 15 Giovanissimi Regionali è fissato per domenica 30.12.2018 e restano ovviamente validi il giorno e gli orari particolari.

E' data facoltà, con le modalità consuete (accordo delle parti), fissare la gara dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria in altra data purchè sia anteriore a quella della fine del girone di andata.

Le gare relative ai campionati Juniores Under 19 Regionale, Under 17 Allievi Regionali, Under 15 Giovanissimi Regionali possono essere fissate, con le consuete modalità (accordo delle parti), in altra data purchè anteriore a mercoledi 19.01.2018"

La partita tra ASD Calcio Atletico Ascoli e Futura 96 Capodarco si giocherà Sabato 29 Dicembre al "Picchio Village" (con orario ancora da definire) per il girone B del campionato di Promozione. Domenica 30 Dicembre è invece in programma Urbania-Monticelli per il campionato di Eccellenza Marche.





© Riproduzione riservata