Confindustria Centro Adriatico e Camera Commercio Ascoli presentano progetto Piceno Press Tour 2018

Piceno Press Tour 2018 è un progetto ideato da Confindustria Centro Adriatico con il sostegno della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, già Camera di Commercio delle Marche, e finalizzato promuovere l'asset turistico-alimentare nell'area del Piceno in una logica B2C.

La prima edizione, svoltasi a dicembre 2017, vide 7 professionisti tra bloggers e giornalisti in un percorso di due giorni per far conoscere il territorio attraverso alcuni percorsi sensoriali ed esperienziali.

L'output venne molto apprezzato grazie a pubblicazioni di interesse su testate nazionali (es. a febbraio 2018 di “Donna Moderna”, vennero dedicate 2 pagine di redazionale nella sezione “Viaggi” con articolo dal titolo “Marche: il tuo long weekend nel Piceno” mentre ad Aprile 2018 di “Sale & Pepe”, vi furono 5 pagine di redazionale nella sezione “I Luoghi Eccellenti” sul Piceno e alcune delle sue uniche tipicità) oltre a numerosi post sui vari social rintracciabili con l'hashtag #Picenopresstour. Oltre 15.000 persone raggiunte tramite i canali social, mentre si stima di aver raggiunto circa 250.000 persone a livello complessivo tramite tutti i contenuti realizzati, basandosi su metriche quali il traffico univoco verso i siti di riferimento e la tiratura delle copie per la carta stampata

I buoni riscontri ottenuti hanno decisamente contribuito a replicare l'iniziativa con l'auspicio di ottenere risultati ancora migliori; per questa nuova edizione 2018 sono stati infatti selezionati, all'interno di una rosa di oltre 50 potenziali players, alcuni tra i più importanti influencers 2.0 del travel italiano e una giornalista dedicata al mondo food & wine per importanti testate di settore.

Anche quest'anno l'obbiettivo è di ingaggiare il più alto numero possibile di contatti on-line e off-line, tramite social e carta stampata, quindi cercando di stimolare direttamente il potenziale turista.

Il programma è iniziato questa mattina 11 dicembre 2018 ad Ascoli Piceno con la visita del centro storico che ha già dato vita al primo post con oltre 6.000 like. Durante questi giorni, gli influencers avranno modo di visitare e testimoniare la bellezza dei Sibillini, di Comunanza, Roccafluvione, Offida, San Benedetto del Tronto e Grottammare che chiuderanno il percorso il 13 dicembre.

Faranno esperienze a 360 gradi attraverso laboratori di cucina e degustazioni, andranno per boschi alla ricerca del tartufo, svolgeranno visite alle produzioni alimentari e alle attrazioni storiche e culturali, fotografando e raccontando i borghi, le rue, entrando a contatto con persone, luoghi, profumi e colori unici di questo periodo, utili a inspirare vacanze o week-end che siano fruibili tutto l'anno.

La selezione dei percorsi e delle attività è stata affidata alla direzione viaggi di Piceno Tour, agenzia che opera da alcuni anni nell'incoming turistico nel Piceno.





Nel file pdf allegato a fondo news i profili sintetici dei professionisti selezionati





