Adriatico Cross Tour: successo di partecipanti alla settima prova a Piane di Rapagnano

La settima prova dell’Adriatico Cross Tour ha fatto il pieno di partecipanti (146 da Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna) e di consensi grazie alla regia organizzativa congiunta dell’Abitacolo Sport Club e del Cas Ciclistico Rapagnanese che hanno profuso importanti energie per l’ottima riuscita di questo tradizionale appuntamento di ciclocross (valido anche per il Master Ciclocross Uisp Marche) a Piane di Rapagnano, in contrada Castelletta, su un percorso tecnico ed impegnativo con pochi tratti pianeggianti, contropendenze e molte curve.

La tragedia di Corinaldo, nella quale hanno perso la vita cinque ragazzi minorenni e una donna adulta, ha portato un velo di tristezza e non è mancato prima di ogni partenza un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime: tra i più partecipi gli atleti della società Pianello, tutti presenti con il lutto al braccio.

A dare il meglio tra gli agonisti Matteo Tullio (Pedale Teate), Alessandro Venanzi (Cicli Cingolani) e Mirko Persico (Pedale Rossoblù Picenum) tra i G6 uomini, Giulia Rinaldoni (Polisportiva Morrovallese), Myrtò Mangiaterra (Recanati Bike Team) e Francesca Sorgi (Amici della Bici Junior) tra le G6 donne, Paolo Di Donato (Pedale Teate), Teodoro Torresi (Polisportiva Morrovallese), Edoardo Mastrolorenzi (Team Cingolani), Simone Piano (Pedale Teate) e Gabriele Cannone (Gruppo Ciclistico Matelica) tra gli esordienti secondo anno, Anthoni Silenzi (OP Bike Porto Sant’Elpidio), David Rinaldoni (Polisportiva Morrovallese), Leonardo Calcabrini (Recanati Bike Team), Denis Tanushi (Progetto Ciclismo Piceno) e Siro Stopponi (Bici Adventure Team) tra gli allievi, Edoardo Crocesi (Capobianchi Cicli Moto Sport), Giovanni Schiaroli (Fonte Collina Cycling Team), Nicolò Tonucci (Sidermec F.lli Vitali Fano), Enrico Natali (Polisportiva Morrovallese) e Federico Diomedi (Polisportiva Morrovallese) tra gli juniores, Ivan Martinelli (D’Amico Utensilnord), Pietro Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni), Elia Ciabocco (Sangemini MG K Vis), Paolo Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni) e Alessandro Cataldi (Bikers Rock n’Road) tra gli open uomini. Buone le prestazioni delle singole rappresentanti della propria categoria Barbara Modesti (Bici Adventure Team) tra le esordienti donne, Letizia Medori (Team Di Federico) tra le allieve donne e Alice Palazzi (Bicifestival) tra le juniores donne.

A darsi battaglia anche i rappresentanti delle categorie master con le ottime performances di Lorenzo Cionna (Team Cingolani), Simone Riccobelli (Bikers Rock n’Road), Tommaso Pazzaglini (Cicli Cingolani), Demis Corvatta (Nuova Pedale Civitanovese) e Simone Febo (Cicli Cingolani) tra gli élite sport, Mattia Proietti (Velo Club Racing Assisi Bastia), Nicola Marchetti (Team Cycling Iachini), Stefano Greco (Ciclistica L’Aquila Angelo Picco), Andrea Belloni (Lake Bike Team) e Matteo Sbei (Bike Racing Team) tra i master 1, Giorgio Rossini (Crazy Bike), Andrea Pasquarella (Team Co.Bo. Pavoni), Daniele Moretti (Velo Club Racing Assisi Bastia), Emanuele Serrani (Pedale Aguglianese) e Luca Re (Bike Racing Team) tra i master 2, Ezio Cameli (Bike Racing Team), Andrea Perotti (Autocarrozzeria Rally), Francesco Leonori (Bici Adventure Team), Gino Mercuri (Asd Team Zanetti) e Giuseppe Paolino (Grifo Bike Perugia) tra i master 3, Alberto Laloni (Abitacolo Sport Club), Pierpaolo Pascucci (Bici Adventure Team), Massimo Viozzi (New Pupilli Uisp), Alberto Gobbi (Abitacolo Sport Club) e Rocco Valloscuro (Ak Cycling Team) tra i master 4, Marco Gorietti (UC Petrignano), Pierluigi Quadrini (Bikers Rock n’ Road), Paolo Sorichetti (New Pupilli Uisp), Luca Michettoni (Asd Vibrata Bike) e Marco Brusciotti (Villa Rosa Bike) tra i master 5, Rosario Pecci (Abitacolo Sport Club), Luigino D’Ambrosio (Uisp Ascoli Piceno), Alessio Olivi (Cicli Cingolani), Paolo Pirani (Bikers Rock n’Road) e Carlo Tudico (Pro Life Chittien Team) tra i master 6, Franco Di Vita (Avis Sassoferrato), Graziano Malatesta (Team Go Fast), Antonio Giardino (Ciclistica L’Aquila Angelo Picco), Carlo Donnini (Avis Sassoferrato) e Giulio Conti (New Pupilli Csi) tra i master 7, Adamo Re (Bike Racing Team), Mario Giulianelli (Mondobici Fermignano), Aldo Pavoni (Uisp Ascoli Piceno), Claudio Frollà (Abitacolo Sport Club) e Vincenzo D’Ercole (Abitacolo Sport Club) tra i master 8, Cinzia Zacconi (New Pupilli Uisp), Gisella Giacomozzi (New Pupilli Csi), Patrizia Labardi (Extreme Bike Team) e Roberta Polce (Ciclistica L’Aquila Angelo Picco) tra le donne master.

Non in gara ma impegnati sul percorso per una “esibizione a carattere promozionale” una ventina di giovanissimi dai G1 ai G5 con lo short track parallelamente allo svolgimento della competizione riservata ai grandi.

CLASSIFICA SOCIETA’ PARTECIPAZIONE (RAPAGNANO)

1° Abitacolo Sport Club 10 punti

2° Polisportiva Morrovallese 8

3° Bike Racing Team 8

CLASSIFICA SOCIETA’ PUNTEGGIO (RAPAGNANO)

1° Polisportiva Morrovallese 150 punti

2° Abitacolo Sport Club 125

3° Bike Racing Team 116

I LEADER DELL’ADRIATICO CROSS TOUR DOPO SETTE PROVE

G6 uomini: Gabriele Corderi (Punto Bici Aprilia)

G6 donne: Giulia Rinaldoni (Polisportiva Morrovallese)

Esordienti uomini secondo anno: Teodoro Torresi (Polisportiva Morrovallese)

Esordienti donne secondo anno: Barbara Modesti (Bici Adventure Team)

Allievi uomini: Anthoni Silenzi (OP Bike Porto Sant’Elpidio)

Allieve donne: Letizia Medori (Team Di Federico)

Juniores: Edoardo Crocesi (Capobianchi Cicli Moto Sport)

Open donne: Alice Palazzi (Bicifestival)

Open uomini: Pietro Pavoni (Team Co.Bo Pavoni)

Elite sport: Lorenzo Cionna (Team Cingolani)

Master 1: Nicola Marchetti (Team Cycling Iachini)

Master 2: Emanuele Serrani (Pedale Aguglianese)

Master 3: Ezio Cameli (Bike Racing Team)

Master 4: Alberto Laloni (Abitacolo Sport Club)

Master 5: Marco Gorietti (UC Petrignano)

Master 6: Luigino D'Ambrosio (Uisp Ascoli Piceno)

Master 7 over: Graziano Malatesta (Team Go Fast)

Master donna: Roberta Polce (Ciclistica L'Aquila-Angelo Picco)

CLASSIFICA SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE

1° Bike Racing Team 52 punti

2° Bici Adventure Team 45

3° Ciclistica L’Aquila-Angelo Picco 40

CLASSIFICA SOCIETA’ GIOVANILI A PARTECIPAZIONE (PREMIO SPECIALE CICLI GROUP MASSETANI)

1° Polisportiva Morrovallese 37

2° Pedale Teate 32

3° Punto Bici Aprilia 29

Classifica di tappa Rapagnano http://www.adriaticocrosstour.it/stampa/class72018.pdf

Classifica generale Adriatico Cross Tour http://www.adriaticocrosstour.it/stampa/act_generale_2018.pdf





