Ripatransone, presentato il ricco calendario ufficiale delle manifestazioni natalizie

Ripatransone si immerge nell’atmosfera natalizia con un ricco programma di iniziative ed eventi. Il calendario ufficiale delle manifestazioni si propone come un contenitore di eventi racchiusi all’interno di tre cluster di iniziative: Tradizioni ed Eventi, Arte e Cultura ed Enogastronomia. “L’obiettivo”, spiega il Consigliere Delegato a Turismo e Comunicazione Stefano Fraticelli, “è stato quello di caratterizzare le iniziative per favorire una migliore segmentazione della platea nonché quello di offrire al pubblico stesso l’opportunità di aderire alle iniziative vicine alle proprie passioni”.

Forte l’impatto della componente della tradizione, all'interno della quale spiccano gli eventi dedicati all’arte del presepe, caposaldo del Natale Ripano; all'inaugurazione del Presepe all'Aperto, curato dalla Pro Loco, si aggiunge l'apertura della Mostra di Manufatti di Presepi, organizzata come da tradizione dalla Sezione Cittadina dell'Archeoclub d'Italia. Novità del calendario è il Mercatino di Natale, esposizione di artigianato artistico e prodotti tipici che si terrà in Piazza Matteotti nei weekend del 15-16/12 e 22-23/12; l'iniziativa sarà allietata da Musica dal Vivo, eseguita dai Giovani Musicisti Ripani, e da Spettacoli di Artisti di Strada.

Sguardo rivolto anche ai più piccoli con il filone di iniziative denominato NATALE DEI BIMBI che divertirà i giovanissimi tra storie antiche e laboratori di creatività; le iniziative si aggiungono alla collaborazione intercorsa nelle ultime settimane con l'Istituto Comprensivo di Ripatransone per la realizzazione degli addobbi del Loggiato del Palazzo del Podestà curati dai piccoli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria.

Attenzione anche all'enogastronomia con un'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana, dedicata ai prodotti tipici della tradizione natalizia ripana.

Di altissimo livello sarà il programma culturale in cui la componente musicale sarà assoluta protagonista; previsti i Concerti del Corpo Bandistico Cittadino (Cattedrale, 20/12), della Corale "Madonna di San Giovanni" (Chiesa di San Rocco, 22/12), del Coro "Quelli che...Non Solo Gospel" (Chiesa Misericordia e Morte, 26/12), del Quintetto di Fiati Nino Rota (Chiesa di San Rocco, 01/01) e della formazione Jazz Anna Laura Alvear Quartet (Auditorium Santa Caterina, 05/01). Inoltre, Mostre Fotografiche, d'Arte, Letture e Incontri dedicati alla Scienza. "Abbiamo voluto offrire un ampio ventaglio di opportunità di svago e approfondimento culturale, nell'ottica di fornire alla cittadinanza un'importante occasione di crescita e di aggregazione. La collaborazione con le Associazioni Cittadine è determinante per l'innesco di un importante volano di sviluppo socio-culturale di tutta la cittadinanza", le parole dell'Assessore alla Cultura Stefania Bruni. Focus, inoltre, al riconoscimento del merito degli Studenti degli Istituti Scolastici Cittadini con la Consegna delle Borse di Studio "E. Consorti" (22/12) e del Discipulus (05/01).

Gran Finale con le iniziative organizzate per l'Epifania: ARRIVA LA BEFANA, un ricchissimo cartellone di esibizioni rivolte a tutta la famiglia, laboratori di creatività per i più piccoli, spettacolo IN FABULA e l'eccezionale performance della "Befana Volante" in Piazza XX Settembre.

"Nel pieno rispetto dello Spirito del Natale, abbiamo voluto fare in modo che la stesura di questo straordinario calendario fosse un'importante occasione per tutta la Comunità di Ripatransone per perseguire con unità ed impegno il bene della nostra Città, seguendo i valori della Solidarietà, della Cultura e della Tutela delle nostre Secolari Tradizioni", afferma il Sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi.





