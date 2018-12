Grottammare: scuole, in manutenzione i giochi esterni

Rinnovamento in vista per i parchi gioco di 3 plessi scolastici cittadini. La giunta comunale ha approvato recentemente un impegno di spesa pari a 16.500 euro per la sostituzione degli arredi ludici che presentano carenze di manutenzione e conservazione. Il progetto riguarda le scuole in via C. Battisti, in via Dante Alighieri e in via Marche e si prevede di portarlo a conclusione per la prossima primavera.



Gli uffici dell’area Gestione del patrimonio hanno redatto un progetto su ogni singola area, al fine di definire il miglior posizionamento ed ingombro dei giochi. E’ stato quindi redatto un elenco di fornitura che prevede per la scuola dell’Infanzia di via Battisti: 1 torretta con scivolo e scala a pioli, 1 altalena, 1 tunnel con figure animali, 1 gioco a molla con figura animale; per la scuola in via Marche: 1 torretta con scivolo e rete, 1 altalena, 1 dondolo; per la scuola in via Alighieri: 1 torretta con scivolo e palestra con rete, 1 pavimentazione di sicurezza per gioco torretta con scivolo e rete, 1 altalena.

“La spesa è stata prevista, al momento è in corso la procedura per la fornitura dei giochi tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione – afferma il consigliere delegato alle Manutenzioni, Bruno Talamonti, che aggiunge – Sempre in ambito scolastico, approfitteremo del periodo di chiusura per le vacanze natalizie per realizzare l’intervento di isolamento con cartongesso nelle due aule del plesso di via Battisti e risolvere i problemi legati all’umidità. Provvederemo, inoltre, a fare tutte le altre piccole manutenzioni richieste nelle altre scuole”.

Per quanto riguarda la scuola Speranza, il consigliere conferma le attività di ripristino delle aule che torneranno ad accogliere i bambini dopo la pausa festiva: “Prima di riaccogliere gli alunni, vanno realizzate alcune opere, tra cui l’adeguamento dell’impianto elettrico”.