Grottammare, premiazione per oltre 200 atleti marchigiani degli sport rotellistici

Sarà il Teatro delle Energie di Grottammare ad accogliere gli oltre 200 atleti della Federazione italiana sport rotellistici (Fisr) in occasione dell’annuale premiazione organizzata dal Comitato regionale Marche, guidato da Rodolfo Girardi.

L’appuntamento è per domenica 16 dicembre ore 10 e vedrà la partecipazione delle società marchigiane, dirigenti ed atleti delle 7 discipline federali (artistico, corsa, freestyle, downilll, skateboard, Hockey pista, hockey in line) che in questa stagione 2018, hanno conquistato il titolo regionale nelle categorie di appartenenza.

Riconoscimenti speciali per gli atleti che si sono distinti in ambito nazionale ed internazionale. L’evento presentato dal giornalista Sandro Benigni e dallo speaker della Federazione Sergio Scipioni, è patrocinato dal Comune di Grottammare.

Ospiti il presidente regionale Coni Marche Fabio Luna, il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini, l'assessore alla sostenibilità ed alla salute Alessandra Biocca, l’assessore alle opere pubbliche Manolo Olivieri, il responsabile segreteria presidente Regione Marche Fabio Sturani, il presidente Fisr Abruzzo Giovanni Di Eugenio.

© Riproduzione riservata