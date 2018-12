Ferrovie Italiane, nelle Marche attiva fase preallerta del piano anti neve e gelo

In base ai bollettini meteo della Protezione Civile, FS Italiane ha attivato la fase di preallerta in Emilia Romagna e nelle Marche. Il Gruppo ha avviato azioni per monitorare costantemente l’infrastruttura, assicurarne l’efficienza e garantire la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie e, quindi, la mobilità delle persone.

Per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità provocate nelle prossime ore dal maltempo saranno attivi i centri operativi territoriali nelle due regioni interessate, coordinati dalle Sale Operative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.

Eseguiti specifici controlli sull’infrastruttura e attività di monitoraggio sugli impianti ferroviari. Circa 60 persone, tra operatori della circolazione, tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, sono pronte ad intervenire in caso di necessità.

FS Italiane invita i viaggiatori a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni anche attraverso i canali di informazione del Gruppo, visitando il canale infomobilità del sito RFI.it, ascoltando FSNews Radio, o collegandosi a @fsnews_it, il profilo Twitter di FS.

