SuperEnalotto: sfiorato il Jackpot nelle Marche, due 5 da 7mila euro ad Ascoli e Senigallia

Doppio 5 al SuperEnalotto nelle Marche per l’ultimo concorso: sono due le vincite da 7mila euro ciascuna, la sestina vincente, riporta Agipronews, è stata sfiorata ad Ascoli (schedina giocata all’Antica Tabaccheria dell’Arengo in Piazza Arringo 44) e a Senigallia (Ancona, Tabaccheria Edicola in via Volta 14 2). Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 76,9 milioni di euro, al decimo posto nella storia dei premi più alti assegnati dal gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre nelle Marche il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto del 2000.





© Riproduzione riservata