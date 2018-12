Grottammare: Teatro dell'Arancio, concerto del maestro Bongelli

Il 15 dicembre alle ore 18.00 presso il Teatro dell’Arancio di Grottammare, L’Associazione On the Road presenta il concerto di raccolta fondi “Viaggio intorno alla Terra” del Maestro Fausto Bongelli. Un viaggio musicale che attraversa i continenti e ci invita a riflettere sul tema dell’incontro tra le culture.



La performance del Maestro Bongelli si inserisce nel calendario di eventi natalizi “Natale con i tuoi” offerto dalla Città di Grottammare, che patrocina l’evento. Proponendo autori come Rzewski, Bechert, Piazzola e Takahashi il Maestro offre un percorso musicale che sottolinea la magica commistione tra le radici identitarie di questi autori e i contesti sociali in cui si muovono. Influenze etniche, blues, minimalismo, danze popolari, improvvisazione e suoni provenienti dalla tradizione orientale trovano spazio in opere dove l’unica meta raggiungibile è la libertà creativa, oltre i confini di appartenenza e nella vitale pienezza di un percorso artistico che tende a confrontarsi, incrociarsi e mescolarsi per trovare sempre nuova linfa e nuovi stimoli.

“Questo concerto - spiega il Presidente dell’Associazione On the Road, Vincenzo Castelli – rappresenta un incontro tra diversi elementi musicali che arricchisce, non minaccia, l'identità culturale del singolo artista, così come accade per gli uomini e le donne che popolano il pianeta”.

Programma

• Paolo Ugoletti, Honky (2011)

• Ernst Bechert, Amadinda (1993)

• Astor Piazzolla, 2 Préludes (1987) Leijia'a Game (Tango prelude) e Flora's Game (Milonga prelude)

• Frederic Rzewski, Winnsboro Cotton mill Blues (1979)

• Yuji Takahashi, Kwanju, May 1980

• Franghiz Ali-Zadeh, Music for Piano (1989)

• Tonino Tesei, Due Marchigiane (1997-98)

L’ingresso è libero e il ricavato del concerto verrà donato a sostegno dei progetti di integrazione sociale dell'Associazione On the Road Onlus, organizzazione che dal 1994 si occupa di progetti di inclusione sociale nell’ambito del contrasto alla tratta e allo sfruttamento, della povertà estrema, della violenza di genere e dell’accoglienza migranti nei territori di Marche, Abruzzo e Molise.