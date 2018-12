Monticelli, risolto consensualmente contratto Zaini. Squadra a Cao, rosa rivoluzionata

Tante novità in casa Monticelli alla vigilia del match interno contro il Grottammare valevole per la quindicesima giornata d'andata del campionato di Eccellenza Marche.

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato nel pomeriggio dal club ascolano: "La Ssd Monticelli comunica di aver risolto in maniera consensuale il rapporto con Luigi Zaini. La società ringrazia il mister per l'impegno profuso in questi mesi nei quali abbiamo apprezzato le sue doti tecniche e umane. Zaini ha portato una dedizione e un attaccamento che non hanno fatto altro che aumentare la stima nei suoi confronti. In questa finestra di mercato la società ha però deciso un netto cambio di passo attuando una rivoluzione nel segno dell'ascolanità e delle territorialità, completando nella sua totalità il progetto iniziato ad agosto. La squadra, nel match di domani con il Grottammare verrà temporaneamente affidata a mister Flavio Cao (vice di Luigi Zaini) coadiuvato da mister Remo Orsini.

Proprio nell'ottica di questa "rivoluzione" rientrano gli svincoli di tutti i ragazzi non della zona e i movimenti in entrata già definiti e che si definiranno nei prossimi giorni.

Nella giornata di ieri sono stato definiti i tesseramenti di Alfredo Cannella, Gianluca Mancini e Andrea Gibellieri. Cannella portiere classe 1998 arriva dalla Santegidiese e nello scorso campionato ha difeso la porta del San Nicolò in Serie D. Per Mancini si tratta di un ritorno visto che ha indossato la maglia del Monticelli in Serie D nella stagione 2015-16. Andrea Gibellieri, attaccante classe 1995, arriva dall'Azzurra Colli dopo aver indossato le casacche di Fermana, Jrvs e Ciabbino".





© Riproduzione riservata