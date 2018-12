Confindustria Centro Adriatico, grande partecipazione alla Conviviale degli Auguri

Tutto esaurito per l'ultimo appuntamento dell'anno di Confindustria Centro Adriatico cui hanno partecipato circa 170 persone in rappresentanza di 120 aziende tra Ascoli Piceno e Fermo. L'occasione a cui gli imprenditori non hanno voluto mancare era la tradizionale Conviviale degli Auguri di ieri sera, nella splendida cornice di Grottammare, presso il ristorante Attico Sul Mare.

Presenti molte autorità tra cui il Prefetto, Sua Eccellenza Rita Stentella, il Colonnello Ciro Niglio dell'Arma dei Carabinieri, il Presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, il Vice Comandante della Guardia Costiera, Gianluca Uliveti e in rappresentanza del Comune di Grottammare, i consiglieri Castelletti Samuela e Vespasiani Flavio. Tutti accolti dal Presidente Simone Mariani, dal Vice Presidente Giampietro Melchiorri e dalla governance dell'associazione, che nelle ore precedenti aveva chiuso i lavori dell'anno 2018 con l'ultimo Consiglio Generale.

“Davvero una cena per me emozionante perché questo è il primo anno di attività piena di Confindustria Centro Adriatico; lo scorso anno – ricorda il Presidente Mariani - in questo periodo eravamo appena nati quindi questo potrebbe essere considerato il nostro primo compleanno. Una ricorrenza che evidentemente ha spinto in tanti a testimoniarci vicinanza; un segnale che auspico intendere anche come un gradimento verso tutte le importanti e numerose attività che abbiamo condotto in questi mesi. La vicinanza delle Autorità è per noi importante perché riteniamo che sia in grado di infondere maggiore coraggio e sicurezza nelle nostre attività, nello svolgimento del complesso lavoro dell'imprenditore e nelle sue scelte quotidiane.”

“Sono felice di essere qui stasera nella veste di presidente regionale della Camera perché è grazie ad un primo forte accordo tra l'industria e l'artigianato che poi si sono create le basi per un dialogo aggregativo che ha portato al progetto che tutte le altre associazioni hanno spostato – esordisce il Presidente Sabatini – ed è grazie al dialogo con Confindustria che si è trovato la strada per questo accordo, unico per ora in Italia, di una camera unica a livello regionale. Il Piceno avrà un ruolo importante nella nuova realtà perché proprio a te Simone sarà affidato il compito di organizzare l'Azienda Speciale per l'Agroindustria. Come sai la Camera ha già deliberato alcune linee generali di azione per veicolare nuove risorse al mondo delle imprese e in questo il ruolo delle associazioni sarà determinante.”

Soddisfatto il Presidente Melchiorri, secondo cui “la serata di stasera dimostra che siamo riusciti a far capire la bontà del nostro progetto aggregativo, ovvero nell'operatività che la struttura riorganizzata è riuscita ad esprimere, diminuendo i costi, aumentando in efficienza e crescendo in numero di associati, perché aldilà delle capacità personali abbiamo messo al centro tutta Confindustria Centro Adriatico, che è rispettata per autorevolezza in ogni contesto istituzionale. Oggi nel Consiglio Direttivo abbiamo ratificato l'adesione di 12 aziende, segno che la politica e le scelte della nostra associazione sono forti e coese e danno voce pienamente alle esigenze degli industriali nel sud delle Marche”.

Un ringraziamento va dunque ai partner dell'evento ovvero a Banca Mediolanum e a Fifa Security e non meno ai tantissimi imprenditori che hanno colto l'occasione il tradizionale scambio degli auguri e per brindare allo spegnimento di questa prima candelina di Confindustria Centro Adriatico e ad un 2019 in cui è forte la voglia di tornare a crescere.





