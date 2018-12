Eccellenza Marche: Monticelli-Grottammare 0-2, aggiornamenti live

Monticelli e Grottammare si sfidano al Comunale "Monterocco" di Ascoli Piceno nel contesto della quindicesima giornata d'andata del campionato di Eccellenza Marche. Gli ascolani chiudono la classifica con 6 punti, 7 in meno dei rivieraschi che finora hanno raccolto 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Arbitra Riccardo Boiani della sezione di Pesaro.

FORMAZIONI UFFICIALI

Monticelli: 1 Cannella, 2 Aliffi (5' st Manca), 3 Iziegbe, 4 Tazi, 5 Fioravanti, 6 Mancini, 7 Gibellieri, 8 Giantomassi (14' st Kelvin) , 9 Cocci, 10 Bruni A, 11 Capriotti.

A disposizione: 12 Pantaloni, 13 Mariotti, 14 Desideri, 16 Vespa, 17 Lazzarini, 18 Marini, 19 Bruni R,

Allenatore: Cao

Grottamamare: 1 Renzi, 2 Orsini, 3 Vespasiani, 4 Franchi (17' st Haxic) 5 Traini, 6 Oresti, 7 D'Angelo, 8 De Cesare, 9 Ciabuschi, 10 De Panicis, 11 Vallorani.

A disposizione: 12 Beni, 13 Ferrari, 14 Jallow, 15 Jole, , 19 Di Antonio, 20 Maigasilvestri.

Allenatore: Manoni





Minuto 0: aria di derby al Comunale di "Monterocco" per un Monticelli che ha vissuto una settimana di rivoluzione con tantissimi cambiamenti in rosa e in panchina con l'addio di mister Zaini, sostituito da Cao. Padroni di casa in divisa rossa da trasferta, il Grottammare dell'ex Ciabuschi invece gioca con la classica maglia biancoazzurra e pantaloncini blu.

Minuto 5: gara ancora in fase di studio con le due compagini che stanno disputando una partita d'attesa contornata da un possesso palla sterile.

Minuto 10: si alzano le proteste dei giocatori del Monticelli che non hanno digerito il mancato fischio a limite dell'area per un fallo su Bruni che sembrava essere netto. Subito dopo Vallorani ha provato dalla distanza sfiorando la traversa, Grottammare vicino al goal.

Minuto 15: ancora zero goal e zero emozioni al Comunale di Monterocco nella sfida fra Monticelli e Grottammare. Poco fa bellissima iniizativa personale di Cocci, ma la difesa ospite ha sventato la minaccio anche se con qualche difficoltà.

Minuto 22: tiro a rientrare per D'Angelo dopo un dribbling riuscito sulla sinistra. Pallone che esce di poco sopra la traversa

Minuto 30: è salito di intensità il Monticelli specie a sinistra sull'asse Capriotti-Iziegbe.

Minuto 35: per il momento non si stanno vedendo i 7 punti di differenza fra le due compagini. Il Monticelli sta bene in campo e negli ultimi minuti sta calpestando con maggiore frequenza la metà campo ospite.

Minuto 37: bella idea di Cocci che di testa si è autolanciato e, da posizione defilata, ha provato a beffare l'estremo difensore ospite che però ha bloccato con scioltezza la sfera.

Minuto 41: rigore per il Grottammare che sugli sviluppi di un corner ha costretto all'errore la difesa del Monticelli.

Minuto 42: goal del Grottammare!! L'ex di turno Ciabuschi non sbaglia dagli undici metri e con freddezza spiazza Cannella con un destro chirurgico.

Minuto 45: nessun minuto di recupero, il Grottammare chiude il primo tempo avanti 1-0 grazie al goal dell'ex Ciabuschi su rigore. Monticelli che ha comunque giocato un ottimo primo tempo e che sicuramente non meritava di chiudere sotto i primi 45 minuti, l'errore in disimpegno che è costato il rigore per il momento sta decidendo il match.

Minuto 0: si riparte al Comunale di Monterocco per la sfida fra Monticelli e Grottammare, si riparte dallo 0-1 per gli ospiti firmato Ciabuschi dagli undici metri.

Minuto 1: azione da goal per il Grottammare, Ciabuschi ricama per Franchi che al volo però spara altissimo da una posizione invitante come la linea dell'area piccola del Monticelli.

Minuto 5: è partito forte il Grottammare in questo secondo tempo. Sulla sinistra infatti la squadra di mister Manoni ha sfondato già in due occasioni, poi la difesa del Monticelli ha sventato la minaccia. Intanto mister Cao richiama Aliffi per Manca, il numero 2 ascolano ha riscontrato qualche problema fisico che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco.

Minuto 10: occasione da goal per il Monticelli. Sfera che arriva sui piedi di Cocci che tenta il tiro a incrociare di prima intenzione, il pallone fa la barba al palo della porta difesa da Renzi.

Minuto 13: goal del Grottammare!! Ci pensa ancora Ciabuschi, abile a raccogliere l'assist al bacio di un suo compagno e a trafiggere sul suo palo Cannella un destro chirurgico.

Minuto 14: cambia ancora mister Cao dopo aver subito il secondo goal. Fuori Giantomassi e al suo posto è entrato il classe 1999 Kelvin.

Minuto 17: cambia anche il Grottammare, fuori Franchi dentro Haxic per gli ospiti.





