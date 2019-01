Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 4 Gennaio. Ancora qualche nevicata

Ascoli Piceno

Cieli irregolarmente nuvolosi associati a nevicate fin dal mattino; esaurimento dei fenomeni nel corso della serata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra -3°C e +1°C.

Marche

Nevicate diffuse nel corso della giornata su tutti i settori con neve localmente fin verso le coste, cieli poco nuvolosi lungo la costa settentrionale, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile in serata con nubi irregolari diffuse su tutto il territorio

Nazionale

Sulle regioni settentrionali tempo in prevalenza asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito specie tra pomeriggio e sera. Locali nevicate sui settori di confine dell'Alto Adige fin verso i fondovalle. Maggiori schiarite in nottata. Neve al Centro al mattino fin sulle coste di Marche e Abruzzo, più asciutto con ampie schiarite lungo il Tirreno. Tra pomeriggio e sera ancora fenomeni specie sull'Abruzzo, migliora altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Più asciutto in nottata. Tempo instabile al Sud Italia per gran parte della giornata con neve fin sulle coste di Molise e Puglia. Fenomeni anche sulla Sicilia settentrionale con neve fino a 200-300 metri. Fiocchi anche su zone interne di Campania, Basilicata e Calabria localmente fino al piano.

Temperature stazionarie o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





