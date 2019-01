Ascoli Calcio, agente Carpani: “Stiamo lavorando per prestito semestrale. Due club di B interessati”

Gianluca Carpani è il giocatore con la più lunga militanza in bianconero nella rosa attuale dell'Ascoli. Il 25enne centrocampista è sbarcato nella prima squadra del Picchio nell'estate del 2013 e la scorsa primavera, nelle ultime settimane dell'era targata Francesco Bellini, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 Giugno 2020 con opzione per un'ulteriore stagione.

Lo scorso 17 Marzo, nel corso del match interno con la Ternana, si è procurato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un infortunio che ne ha compromesso la prima parte della stagione in corso. Da oltre due mesi il centrocampista ascolano è tornato a piena disposizione di mister Vincenzo Vivarini, non scendendo però mai in campo in gare ufficiali eccezion fatta per due apparizioni con la Primavera di Cetteo Di Mascio il 6 Ottobre con il Foggia ed il 20 Ottobre contro la Lazio.

Per fare il punto della situazione sugli scenari che si possono aprire in questa finestra invernale di calciomercato abbiamo contattato nel pomeriggio di oggi il suo agente Franco Micco, che lo segue da circa un anno.

"Gianluca è tornato a pieno regime ormai da due mesi, sta bene ma purtroppo non ha avuto mai modo di scendere in campo nel girone d'andata - ha detto Micco a Picenotime.it -. Sappiamo che il fatto di non aver potuto svolgere la preparazione estiva con il nuovo allenatore lo abbia penalizzato, rispettiamo le scelte tecniche ma è ovvio che il ragazzo abbia la volontà di giocare di più. L'Ascoli, la scorsa estate, sapendo anche del suo infortunio, si è premunita acquistando giocatori importanti a centrocampo ed ora la concorrenza è aumentata. Gianluca è molto legato all'Ascoli e alla città, è un grande tifoso dell'Ascoli e gode della stima di tutti, sia dello staff tecnico che della Società. Ho già avuto modo di parlare con i dirigenti bianconeri e stiamo lavorando per un prestito semestrale fino alla prossima estate. Credo sia la soluzione migliore per tutti, anche l'Ascoli ha bisogno che il ragazzo riprenda a giocare con continuità per confermare il suo valore che già avuto modo di dimostrare nelle ultime stagioni in maglia bianconera, mettendo a segno anche un buon numero di gol. Richieste? Per ora non faccio i nomi delle squadre, ma ci sono due importanti club di Serie B che hanno mostrato un interessamento concreto, con uno dei due c'è già un discorso ben avviato. Sono arrivate anche richieste dalla Serie C, in quella categoria prenderemmo nel caso in considerazione solo offerte da parte di squadre di alta classifica che hanno come obiettivo la promozione in Serie B, in modo da poter giocare e rimettersi in discussione con stimoli importanti per puntare a vincere. Poi la prossima estate, a bocce ferme, valuteremo il futuro di Gianluca con l'Ascoli, club che ancora crede fermamente nel ragazzo e che lo considera una vera e propria bandiera".





